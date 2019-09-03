Бизнес может получить налоговые льготы за строительство на Дальнем Востоке
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Компании, построившие инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке, могут получить льготы по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам. Такое предложение содержится в проекте национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил представитель Минвостокразвития). Программа будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который начнется в среду во Владивостоке.
Экономика Дальнего Востока среди аутсайдеров – по большинству показателей занимает предпоследнее место в стране, признают авторы аналитического обзора InfraOne «Инвестиции в инфраструктуру. Дальний Восток». Даже появление в составе округа двух новых регионов – Бурятии и Забайкальского края – ситуацию не изменило, а только увеличило потребности в инвестициях, особенно в инфраструктуру.
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