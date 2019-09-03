Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Налоги за дороги

Бизнес может получить налоговые льготы за строительство на Дальнем Востоке

Но вряд ли они обеспечат массовый приток инвестиций

Компании, построившие инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке, могут получить льготы по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам. Такое предложение содержится в проекте национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил представитель Минвостокразвития). Программа будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который начнется в среду во Владивостоке.

Экономика Дальнего Востока среди аутсайдеров – по большинству показателей занимает предпоследнее место в стране, признают авторы аналитического обзора InfraOne «Инвестиции в инфраструктуру. Дальний Восток». Даже появление в составе округа двух новых регионов – Бурятии и Забайкальского края – ситуацию не изменило, а только увеличило потребности в инвестициях, особенно в инфраструктуру.

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