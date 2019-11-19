Почему низкая безработица не всегда помогает экономике
Центробанки многих развитых стран столкнулись с парадоксальной проблемой: несмотря на самый низкий уровень безработицы за последние десятилетия, рост зарплат и инфляция остаются очень медленными. Ускорить их не помогает даже ультрамягкая денежная политика, проводящаяся после финансового кризиса.
Некоторые экономисты, возможно, нашли ответ, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По их мнению, причина в том, что люди стали реже менять работу. В то же время европейцы жалуются на качество новых рабочих мест, не обеспечивающих им привычной стабильности.
Главное – конкуренция
Многим развитым странам удалось не просто вернуть безработицу на докризисный уровень, но и добиться ее дальнейшего снижения. В США она опустилась с 10,2% на пике в октябре 2009 г. до 3,5% в сентябре 2019 г., самого низкого уровня за последние 50 лет (в октябре составила 3,6%). Однако годовой темп роста зарплат в США и других странах Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно снизился и в 2010–2018 гг. составлял в среднем менее 1%.