Почему низкая безработица не всегда помогает экономике

Многим развитым странам удалось не просто вернуть безработицу на докризисный уровень, но и добиться ее дальнейшего снижения. В США она опустилась с 10,2% на пике в октябре 2009 г. до 3,5% в сентябре 2019 г., самого низкого уровня за последние 50 лет (в октябре составила 3,6%). Однако годовой темп роста зарплат в США и других странах Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно снизился и в 2010–2018 гг. составлял в среднем менее 1%.