Российским банкам рекомендовано лучше искать среди клиентов «политически значимых лиц»

В России также есть аналог таких правил. По закону о противодействии легализации преступных доходов российские банки должны выявлять среди клиентов иностранных и российских публичных должностных лиц, а также проверять происхождение их денег. Но FATF относит к PEP должностных лиц и членов их семей, а также близких им людей – партнеров по бизнесу, друзей и даже юристов, в России же под аналогичные требования попадают только должностные лица и их родственники, говорит заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл» Илья Шуманов. Из-за этого часто конечные бенефициары бизнеса так и остаются неизвестными, жалуется он, а юристы, консультанты и партнеры крупных чиновников не попадают под дополнительный антиотмывочный контроль.