Пол Волкер: американская демократия может превратиться в тиранию

К лету 2018 г. уже стало ясно, что перед США и мировым порядком, который они помогли создать, стоят серьезные политические, экономические и культурные вызовы, отмечает Волкер. «Тем не менее, меня успокаивало напоминание моей матери о том, что США пережили жестокую гражданскую войну, два мировых войны, великую депрессию и все равно стали лидером "свободного мира", моделью демократии, открытых рынков, свободной торговли и экономического роста. Для меня это было источником гордости и надежды, – пишет он. – Но сегодня мы наблюдаем нечто совсем другое и зловещее». «Нигилистические силы» отменяют меры, направленные на защиту нашего воздуха, воды и климата, указывает Волкер, явно имея в виду действия администрации Трампа, которая свернула многие экологические нововведения Барака Обамы и вывела США из Парижского соглашения по климату. И они, эти силы, «пытаются дискредитировать основы нашей демократии – право голоса и честные выборы, верховенство права, свободные СМИ, разделение властей, веру в науку и само понятие правды».