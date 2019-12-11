Пол Волкер: американская демократия может превратиться в тиранию
Нигилистические силы пытаются дискредитировать американскую демократию, а в денежной политике дошло до того, что президент в открытую диктует Федеральной резервной системе, независимому институту, что ей делать. Об этом рассуждает в эссе, написанном незадолго до смерти, Пол Волкер, возглавлявший ФРС в 1979-1987 гг.; его опубликовала Financial Times.
Волкер, которого называли человеком, победившим инфляцию, и считали моральным авторитетом, умер 8 декабря в 92-летнем возрасте.
В следующем году должна выйти его автобиография «Держись за это: в поисках здоровых денег и хорошего правительства». Но в сентябре Волкер написал для нее послесловие, поскольку, как в нем говорится, ситуация с момента подготовки книги изменилась. В то время президент Дональд Трамп не нападал на ФРС. «Сказать, что это уже не соответствует истине, – значит, не сказать ничего», – отмечает теперь Волкер.
«Никогда еще со времен Второй мировой войны мы не видели, чтобы президент в открытую диктовал ФРС, какую политику ей проводить. Это вызывает огромное беспокойство, учитывая, что центральный банк – один из ключевых государственных институтов, чья структура была тщательно оформлена таким образом, чтобы защитить его от чисто политических нападок», – пишет Волкер.
Когда экономика США начала замедляться в 2018 г., Трамп неоднократно в постах в Twitter и публичных заявлениях стал требовать, чтобы нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл снизил процентную ставку. Президент не раз обвинял ФРС в удержании ставки на завышенном уровне, называл денежную политику «безумной» и говорил, что Пауэлл плохо выполняет свою работу. Если Китай ослабит свою валюту, а США не смогут сделать этого, то «мы окажемся в неравных условиях», сетовал Трамп.
В конце 2018 г. ФРС неожиданно заявила, что не будет продолжать ужесточать денежную политику, а с середины этого года трижды снизила ставку, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. В августе бывшие руководители центробанка – Волкер, Алан Гринспен, Бен Бернанке и Джанет Йеллен опубликовали заявление в газете The Wall Street Journal, настаивая, что ФРС должна оставаться независимой и свободной от политического давления. Важно сохранить ее способность принимать решения, отвечающие интересам населения, а не группы политиков, подчеркнули они.
Но далеко не только денежная политика волновала Волкера в последнее время: «Сама по себе она не может поддержать глобальное лидерство [США]. Для поддержания экономического роста и мира нам нужны открытые рынки и сильные союзники. Проведение такой конструктивной политики Америки было значительной частью моей жизни. Сейчас же доверие к США утрачивается».
К лету 2018 г. уже стало ясно, что перед США и мировым порядком, который они помогли создать, стоят серьезные политические, экономические и культурные вызовы, отмечает Волкер. «Тем не менее, меня успокаивало напоминание моей матери о том, что США пережили жестокую гражданскую войну, два мировых войны, великую депрессию и все равно стали лидером "свободного мира", моделью демократии, открытых рынков, свободной торговли и экономического роста. Для меня это было источником гордости и надежды, – пишет он. – Но сегодня мы наблюдаем нечто совсем другое и зловещее». «Нигилистические силы» отменяют меры, направленные на защиту нашего воздуха, воды и климата, указывает Волкер, явно имея в виду действия администрации Трампа, которая свернула многие экологические нововведения Барака Обамы и вывела США из Парижского соглашения по климату. И они, эти силы, «пытаются дискредитировать основы нашей демократии – право голоса и честные выборы, верховенство права, свободные СМИ, разделение властей, веру в науку и само понятие правды».
«Правительство — не решение нашей проблемы, правительство и есть наша проблема», – говорил президент Рональд Рейган. Волкер вспоминает эти слова, отмечая: «Мы зашли гораздо дальше», – и это подрывает доверие к государственным институтам. Без сохранения демократических основ Америка «превратится в тиранию, которая, как когда-то казалась, обречена на исчезновение», предостерегает Волкер. Поэтому, повторяет он название своей книги, нужно «держаться» за эти основы.