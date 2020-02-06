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Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику

Проект директив министерство уже обсуждает в правительстве
Екатерина Мереминская Светлана Ястребова
Госкомпании поддержат российскую радиоэлектронику рублем /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями. Проект такой директивы подготовил и направил на согласование, в том числе курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову, Минпромторг. «Ведомости» ознакомились с копией письма, содержание подтвердил представитель Минпромторга.

Представители государства в совете директоров должны инициировать обсуждение технологической зависимости компаний от иностранной радиоэлектроники. И поддержать проведение раз в квартал стресс-тестов, снижение такой зависимости и переход на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра. Предложение распространяется и на «дочек» госкомпаний.

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