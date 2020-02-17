Минфин и ФАС поспорили об оптимизации госзакупок

Еще одним нововведением в сфере госзакупок может стать «универсальная стоимостная предквалификация», по которой к участию в тендерах стоимостью свыше 20 млн руб. допустят только участников с опытом исполнения государственного или муниципального контракта в размере не менее 20% от начальной или максимальной цены. В Минфине поясняют, что такая мера направлена, в частности, на исключение участия в закупках фирм-однодневок. Кроме того, обжаловать обжаловать результаты тендера с ценой свыше 20 млн руб. смогут только участники с опытом исполнения контракта не менее 20% от начальной цены контракта на эту закупку. Так будет исключено обжалование закупок «профессиональными жалобщиками», отмечают в Минфине. Процесс обжалования предлагается перевести в электронную форму с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).