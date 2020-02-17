Минфин и ФАС поспорили об оптимизации госзакупок
Минфин подготовил законопроект с поправками в закон о федеральной контрактной системе. Среди ключевых предложений — существенное сокращение способов закупок, предквалификация участников и реформа процедуры обжалования. Законопроект проходит межведомственное согласование, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже заявили о подготовке альтернативного законопроекта.
Громоздкую систему из 11 способов закупок Минфин предлагает сократить до трех наиболее распространенных — конкурс, аукцион и запрос котировок. Исключаются конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений — эти способы во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса, считают в ведомстве. Также предлагается при определении поставщика открытым конкурентным способом избавить заказчика от необходимости дополнительно составлять документацию о закупке, и позволить формировать только извещение об осуществлении закупки. Закрытые способы закупок законопроектом Минфина предлагается перевести в электронную форму, за исключением тендоров, подпадающих под государственную тайну.
Еще одним нововведением в сфере госзакупок может стать «универсальная стоимостная предквалификация», по которой к участию в тендерах стоимостью свыше 20 млн руб. допустят только участников с опытом исполнения государственного или муниципального контракта в размере не менее 20% от начальной или максимальной цены. В Минфине поясняют, что такая мера направлена, в частности, на исключение участия в закупках фирм-однодневок. Кроме того, обжаловать обжаловать результаты тендера с ценой свыше 20 млн руб. смогут только участники с опытом исполнения контракта не менее 20% от начальной цены контракта на эту закупку. Так будет исключено обжалование закупок «профессиональными жалобщиками», отмечают в Минфине. Процесс обжалования предлагается перевести в электронную форму с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).
Минфин указывает, что законопроект проходит межведомственное согласование.
Законопроект решает определенное количество стоящих перед госзаказом задач, но ряд его положений весьма спорные, требующие дополнительного обсуждения, заявил «Ведомостям» замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев. По его словам, несколько ключевых вопросов госзаказа в законопроекте не решены, в связи с чем он требует существенной доработки. «ФАС подготовила по этим вопросам предложения, в том числе соответсвующий законопроект. Необходимо будет в комплексе обсуждать эти два законопроекта и сделать из них единый законопроект, который упростит систему и качественно изменит ситуацию в госзаказе в лучшую сторону», — сказал Евраев.
В марте 2019 г. ФАС выступила с рядом предложений по реформе госзаказа. В частности, было предложено сократить способы госзакупок путем исключения таких избыточных способов, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием. Также ФАС предлагала ввести предквалификацию участников, перевести обжалование в ЕИС и разрешить госзаказчику расторгать контракт, только если поставщик признан недобросовестным и внесен в реестр. Все вышеперечисленное, к слову, учтено в законопроекте Минфина, направленном в службу и Федеральное казначейство 5 февраля 2020 г. Но, например, с «профессиональными жалобщиками» ФАС предлагала бороться путем взыскания платы с тех, чья жалоба признана необоснованной.