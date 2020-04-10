Мусорные операторы получат из бюджета компенсацию 20% их выручки

Правительство одобрило первую меру поддержки мусорных операторов — они получат 20% от своей выручки за три месяца (апрель-июнь). О том, что такое постановление подписано сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с текстом постановления. Постановление подписано, подтвердил представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко: это необходимая антикризисная мера поддержки.