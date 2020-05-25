На что может рассчитывать сотрудник при сокращении зарплаты или штата

Из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, предприниматели вынуждены сокращать зарплаты сотрудникам или вовсе расставаться с ними. Многие компании уже признали, что платят минимальную зарплату или отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. «Ведомости» рассказывают, что должны учесть работодатели про сокращении зарплат или штата, а также что полагается при этом работникам.