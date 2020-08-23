ЦБ рассказал, как россиян обманывают в банках

Финансовые организации навязывают гражданам продукты и услуги, вводят в заблуждение о доходности продуктов и способах расторжения договоров, а также проводят псевдоконсультации, сообщил Банк России. Так, только в 2019 г. ЦБ получил 3400 жалоб в отношении недобросовестных практик продаж, 2000 из них – в отношении навязывания в офисах кредитных организаций финансовых продуктов, говорится в новом докладе регулятора. В первом полугодии 2020 г. доля жалоб на кредитные организации среди всех поступивших в ЦБ жалоб выросла с 57,5 до 71,9%. Проанализировав их, регулятор описал 14 недобросовестных банковских практик, предложив меры по борьбе с ними. Такие, как «добросовестные» сценарии общения для банковских консультантов, аудио- или видеофиксация их разговоров с клиентами и переобучение сотрудников.