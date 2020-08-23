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ЦБ рассказал, как россиян обманывают в банках

Самые частые нарушения – навязывание услуг и введение в заблуждение насчет их доходностей
Любовь Маврина
ЦБ проанализировал жалобы на кредитные организации, описал 14 недобросовестных банковских практик, предложив меры по борьбе с ними /Максим Стулов / Ведомости

Финансовые организации навязывают гражданам продукты и услуги, вводят в заблуждение о доходности продуктов и способах расторжения договоров, а также проводят псевдоконсультации, сообщил Банк России. Так, только в 2019 г. ЦБ получил 3400 жалоб в отношении недобросовестных практик продаж, 2000 из них – в отношении навязывания в офисах кредитных организаций финансовых продуктов, говорится в новом докладе регулятора. В первом полугодии 2020 г. доля жалоб на кредитные организации среди всех поступивших в ЦБ жалоб выросла с 57,5 до 71,9%. Проанализировав их, регулятор описал 14 недобросовестных банковских практик, предложив меры по борьбе с ними. Такие, как «добросовестные» сценарии общения для банковских консультантов, аудио- или видеофиксация их разговоров с клиентами и переобучение сотрудников.

Впрочем, эксперты считают, что это не поможет исправить ситуацию. «Мисселинг (подмена продуктов, когда, например, вместо депозита клиенту предлагают инвестиционное страхование жизни, утверждая, что это практически то же самое. – «Ведомости»), навязывание продуктов и услуг, введение в заблуждение клиентов – эти проблемы ЦБ не может решить в течение пяти последних лет, – отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. – Рекомендация записывать общение сотрудников банка с клиентами тоже не решит эти проблемы из-за ее юридического статуса – выполнять ее не обязательно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных