ЦБ рассказал, как россиян обманывают в банках

ЦБ рассказал, как россиян обманывают в банкахСамые частые нарушения – навязывание услуг и введение в заблуждение насчет их доходностей
Финансовые организации навязывают гражданам продукты и услуги, вводят в заблуждение о доходности продуктов и способах расторжения договоров, а также проводят псевдоконсультации, сообщил Банк России. Так, только в 2019 г. ЦБ получил 3400 жалоб в отношении недобросовестных практик продаж, 2000 из них – в отношении навязывания в офисах кредитных организаций финансовых продуктов, говорится в новом докладе регулятора. В первом полугодии 2020 г. доля жалоб на кредитные организации среди всех поступивших в ЦБ жалоб выросла с 57,5 до 71,9%. Проанализировав их, регулятор описал 14 недобросовестных банковских практик, предложив меры по борьбе с ними. Такие, как «добросовестные» сценарии общения для банковских консультантов, аудио- или видеофиксация их разговоров с клиентами и переобучение сотрудников.
Впрочем, эксперты считают, что это не поможет исправить ситуацию. «Мисселинг (подмена продуктов, когда, например, вместо депозита клиенту предлагают инвестиционное страхование жизни, утверждая, что это практически то же самое. – «Ведомости»), навязывание продуктов и услуг, введение в заблуждение клиентов – эти проблемы ЦБ не может решить в течение пяти последних лет, – отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. – Рекомендация записывать общение сотрудников банка с клиентами тоже не решит эти проблемы из-за ее юридического статуса – выполнять ее не обязательно».