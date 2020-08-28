В Общественной палате пригрозили соцсетям торможением

На первом этапе эти ресурсы должны будут уведомить о своем официальном представителе, например в течение месяца. В случае непредоставления такого уведомления – штраф, после чего дается еще месяц – и снова штраф. Затем предлагается ограничить трафик: вначале на 25%, потом еще более значительно. «Такое последовательное ограничение не потребует одномоментного запрета, как в случае с Telegram, но будет даже более эффективно, – считает Мизулина. – Сейчас наши волонтеры часто безуспешно обращаются в Facebook, TikTok и YouTube с просьбами запретить и удалить деструктивный контент, который набирает порой миллионы просмотров». В Общественной палате подчеркивают, что пока это «лишь идея для обсуждения»: еще нет ни экономического, ни социального обоснования, ни тем более соответствующего законопроекта.