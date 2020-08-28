В Общественной палате пригрозили соцсетям торможением

В Общественной палате пригрозили соцсетям торможениемСоцсетям и мессенджерам, не платящим налоги в России, хотят снизить скорость интернета
Ограничить скорость интернет-соединения для тех компаний, которые не зарегистрированы в России, не платят налоги и не модерируют нежелательный контент, предложила член Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Екатерина Мизулина.
«Наше предложение включает целый комплекс мер воздействия на иностранные компании, которые ведут деятельность в России, но не имеют здесь даже своего представительства, – рассказала она «Ведомостям». – По аналогии с законом, который с 1 октября вступает в силу в Турции, мы предлагаем вводить ограничения для тех мессенджеров и соцсетей, которые плохо работают с деструктивным контентом».
На первом этапе эти ресурсы должны будут уведомить о своем официальном представителе, например в течение месяца. В случае непредоставления такого уведомления – штраф, после чего дается еще месяц – и снова штраф. Затем предлагается ограничить трафик: вначале на 25%, потом еще более значительно. «Такое последовательное ограничение не потребует одномоментного запрета, как в случае с Telegram, но будет даже более эффективно, – считает Мизулина. – Сейчас наши волонтеры часто безуспешно обращаются в Facebook, TikTok и YouTube с просьбами запретить и удалить деструктивный контент, который набирает порой миллионы просмотров». В Общественной палате подчеркивают, что пока это «лишь идея для обсуждения»: еще нет ни экономического, ни социального обоснования, ни тем более соответствующего законопроекта.
В экспертном сообществе новая идея была воспринята неоднозначно. С одной стороны, проблема с налогообложением соцсетей и мессенджеров действительно существует. «Социальная сеть или мессенджер – это, по сути, программное обеспечение, разработанное иностранной компанией и функционирующее на серверах, расположенных на территории другого государства, – поясняет руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. – Поэтому чаще всего компания платит по месту нахождения ее штаб-квартиры (места регистрации), в связи с чем многие IT-компании предпочитают низконалоговые юрисдикции».
Такой подход не может устраивать страны, в которых эти компании работают. «Социальные сети и мессенджеры хорошо зарабатывают на рекламе, и естественно было бы, поскольку потребители рекламы россияне, платить налог в России», – замечает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. С другой стороны, соцсети – это не только реклама и общение, через них может проходить контент, провоцирующий деструктивное поведение. Например, продажу наркотиков. «В этом смысле гораздо проще договориться с компанией, у которой есть представительство в России, – отмечает член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий CEO Digital Partners Consulting Петр Дворянкин. – А если говорить о налогах, то цены и объемы размещения рекламы в том же Instagram достаточно высокие».
Но принуждать эти компании платить налоги через угрозу ограничения к ним доступа – не самая удачная идея. «Каждый мессенджер работает по принципу «клиент – сервер», что означает обмен данными между пользователем и платформой через приложение, установленное пользователем, и сервером платформы», – поясняет принципы работы мессенджеров Шицле. Технических способов введения ограничений всего два и оба неэффективны, считает он. «Один подразумевает сужение пропускной возможности узла сети при помощи специализированного программного обеспечения, второй – глубокую фильтрацию интернет-трафика (DPI), которая возможна при помощи специализированного оборудования. Оба способа предполагают приобретение специализированного программного обеспечения и оборудования за счет операторов, которые, естественно, перенесут расходы на пользователя», – объясняет эксперт.
К тому же реализация нового предложения Общественной палаты нарушит сетевой нейтралитет. «Введение обсуждаемого ограничения будет шагом к отходу от принципа сетевого нейтралитета , в соответствии с которым провайдеры телекоммуникационных услуг не отдают предпочтения одному целевому предназначению трафика перед другим, – перечисляет последствия предлагаемых мер директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман. – Кроме того, ограничение скорости социальных сетей и мессенджеров может натолкнуться на правовую неопределенность данного вопроса, которая будет мешать реализации идеи. Например, необходимо будет ввести юридическое понятие социальной сети и мессенджера».
Проиграют в конечном итоге рядовые пользователи и бизнес, который столкнется с затруднением доступа к мессенджерам, считает она. «Не стоит недооценивать распространенность использования мессенджеров в бизнесе в связи с переходом в удаленный режим. Медленная скорость мессенджера может снизить скорость работы офисов и подразделений, что также может вызвать недовольство представителей бизнеса», – заключает Портман.