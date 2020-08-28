Россияне возвращаются к докризисному уровню расходов

Россияне возвращаются к докризисному уровню расходовОднако дальнейший рост потребительской активности под сомнением, считают эксперты
За первые три недели августа расходы россиян оказались такими же, как и в прошлом году. Об этом сообщил Сбербанк в обзоре «Оперативная оценка потребительской активности россиян 17–23 августа».
В первые две августовские недели наши граждане все еще позволяли себе меньше, чем год назад. Но на неделе с 17 по 23 августа их расходы выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И этого оказалось достаточно, чтобы траты среднего россиянина за период с начала августа сравнялись с расходами за аналогичный период прошлого года. При этом индекс потребительской активности SberIndex.ru составил 75,4 пункта, прибавив за неделю 1,3 пункта. Также по сравнению с докризисными показателями ускорился рост количества активных торговых точек. В итоге весь набор оперативных индикаторов сегодня указывает на улучшение ситуации с потребительским спросом, констатируют аналитики Сбербанка.
Практически весь прирост трат за третью неделю августа произошел за счет непродовольственных товаров (+12,4% относительно аналогичного периода 2019 г.). В частности, расходы на ПО и компьютеры выросли на 42,1%, на бытовую технику – на 26,5%, а на телекоммуникационные услуги – на 23,7%. Зафиксировано улучшение динамики по авиабилетам: расходы на них оказались всего на 32,8% ниже, чем год назад, хотя на пике кризиса падение достигало 94%.
Есть сдвиги и в категории «Развлечения» – сокращение на 27% по сравнению с годом ранее против двукратного снижения еще в начале августа. При этом кризис продолжается в таких крупных сегментах, как «Кафе, бары, рестораны» и «Салоны красоты, массаж, SPA» – там уже несколько недель подряд показатели не растут. Вместе с тем в Сбербанке отмечают охлаждение спроса в сегменте «Универсальные магазины», который в разгар пандемии лидировал по темпам роста, ведь здесь учитывается выручка интернет-магазинов и платформ e-commerce. По мнению аналитиков Сбербанка, «сдержанная динамика в категории «Универсальные магазины» при улучшении ситуации в офлайн-рознице свидетельствует, что потребительские привычки постепенно нормализуются».
Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG, отмечает, что большинство крупных компаний в августе вернули сотрудников на 100%-ную зарплату – а в период карантина она снижалась на 20–30%. В целом по году он прогнозирует небольшое снижение оборота розничной торговли – на 0–5% по сравнению с 2019 г. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин связывает восстановление уровня расходов «с окончанием цикла отложенного спроса: многие регионы заново открыли рестораны, торговые центры и другие бизнесы из сферы услуг позже, чем в Москве, поэтому период окончания отложенного спроса там несколько сместился относительно столиц». Он также отмечает, что расходы традиционно высоки из-за периода отпусков и подготовки к новому учебному году, так что нынешняя динамика расходов не говорит о восстановлении спроса. «Мы полагаем, что объем расходов в ближайшее время расти не будет, поскольку покупательная способность населения остается невысокой, – говорит Гришунин. – Но не ожидаем и существенного снижения, ведь граждане привыкли к определенному уровню жизни и не готовы им жертвовать ради экономии».