Россияне возвращаются к докризисному уровню расходов

Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG, отмечает, что большинство крупных компаний в августе вернули сотрудников на 100%-ную зарплату – а в период карантина она снижалась на 20–30%. В целом по году он прогнозирует небольшое снижение оборота розничной торговли – на 0–5% по сравнению с 2019 г. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин связывает восстановление уровня расходов «с окончанием цикла отложенного спроса: многие регионы заново открыли рестораны, торговые центры и другие бизнесы из сферы услуг позже, чем в Москве, поэтому период окончания отложенного спроса там несколько сместился относительно столиц». Он также отмечает, что расходы традиционно высоки из-за периода отпусков и подготовки к новому учебному году, так что нынешняя динамика расходов не говорит о восстановлении спроса. «Мы полагаем, что объем расходов в ближайшее время расти не будет, поскольку покупательная способность населения остается невысокой, – говорит Гришунин. – Но не ожидаем и существенного снижения, ведь граждане привыкли к определенному уровню жизни и не готовы им жертвовать ради экономии».