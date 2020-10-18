В сентябре восстановление промпроизводства прекратилось

Наибольший спад в годовом выражении зафиксирован в базовых отраслях. Согласно данным статведомства, добыча полезных ископаемых сократилась в сентябре на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выпуска в обрабатывающих производствах – на 1,6%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 2,6%, производство в водоснабжении и утилизации отходов снизилось на 3,8%. «Некоторое снижение индекса в годовом выражении связано с эффектом базы – высокими показателями сентября 2019 г. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем объем производства практически не изменился – снижение составило всего 0,2%», – отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.