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В сентябре восстановление промпроизводства прекратилось

У россиян закончились отпускные деньги, которые им пришлось летом тратить внутри страны
Екатерина Шохина
Андрей Гордеев / Ведомости

По уточненным данным Росстата, в сентябре восстановление объемов промышленного производства прекратилось. В годовом выражении оно снизилось на 5% после падения на 4,2% в августе и на 5,9% в июле. За январь – сентябрь 2020 г. выпуск промышленной продукции оказался на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший спад в годовом выражении зафиксирован в базовых отраслях. Согласно данным статведомства, добыча полезных ископаемых сократилась в сентябре на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выпуска в обрабатывающих производствах – на 1,6%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 2,6%, производство в водоснабжении и утилизации отходов снизилось на 3,8%. «Некоторое снижение индекса в годовом выражении связано с эффектом базы – высокими показателями сентября 2019 г. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем объем производства практически не изменился – снижение составило всего 0,2%», – отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.

По его словам, за практически неизменным уровнем выпуска в сентябре скрывается разнонаправленная динамика производства в отдельных секторах. Так, после летнего роста стал падать выпуск товаров повседневного спроса. К примеру, производство напитков и табачных изделий по сравнению с августом снизилось на 10,0 и 9,6% соответственно, выпуск трикотажных изделий уменьшился на 10%, электроники – на 16,2%. По мнению экономиста, это связано с прекращением действия позитивного фактора летних месяцев – многократно меньших масштабов выездного туризма и, как следствие, траты отпускных денег внутри страны.

Снижение объемов производства по сравнению с августом показал и сырьевой сектор (на 0,6%). Ранее в июле и августе 2020 г. добыча по сравнению с предыдущими месяцами росла. «Падение в сырьевом секторе связано со слабостью внешнего спроса на нефть, газ и уголь и ограничениями добычи нефти по сделке ОПЕК+», – говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. «Вялый спрос по газу связан с опасениями введения новых карантинных ограничений в условиях сохранения высокой наполненности газохранилищ», – добавляет Сальников.

При этом в сентябре произошел резкий скачок производства товаров длительного пользования – после столь же резкого провала. На 72,5% по сравнению с августом подскочил выпуск автомобилей, на 13,5% выросло производство мебели, на 9,2% ускорилось производство стиральных машин. «Производители, очевидно, никак не могут нащупать уровень производства, соответствующий новой нормальности спроса», – говорит Сальников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных