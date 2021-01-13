Минсельхоз предложил увеличить пошлины на экспорт зерновых

Минсельхоз предложил увеличить пошлины на экспорт зерновыхПошлины вводятся на фоне роста цен на внутреннем рынке
Минсельхоз предложил провести новое повышение ставок экспортных пошлин на зерновые культуры, которое в этот раз затронет не только пшеницу, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, этот вопрос 13 января обсуждался на совещании в Минэкономразвития.
В середине декабря правительство утвердило квоту на экспорт основных зерновых на период с 15 февраля по 30 июня 2021 г. в размере 17,5 млн т, которая будет распределена между экспортерами по историческому принципу. В пределах квоты на этот период установлена пошлина на экспорт пшеницы на уровне 25 евро за 1 т, для остальных культур она осталась нулевой. На экспорт зерновых культур сверх квоты решено было установить ставку в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за 1 т. Теперь же Минсельхоз предлагает использовать ставку в 25 евро с 15 февраля 2021 г. по 14 марта, а уже с 15 марта повысить тариф на экспорт пшеницы до 45 евро/т, на кукурузу — до 25 евро/т, ячмень — до 10 евро/т, а ставку пошлины на экспорт ржи оставить нулевой.
Этот вопрос планируется обсудить на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 15 января, сообщил представитель Минэкономразвития. Размеры пошлин пока обсуждаются экспертами Минсельхоза и других профильных ведомств, добавил он.
Пошлины изначально предлагали крупнейшие ассоциации производителей продуктов питания, чтобы помочь снизить цены на зерновые. В ноябре с таким предложением обращались в правительство Национальная мясная ассоциация (в нее входят «Мираторг», «Черкизово» и т. д.), «Асконд» («Объединенные кондитеры», Mondelez и др.), ассоциация «Русская мука» (ЛКХП им. Кирова, «Стойленская нива», ГК «Грейн холдинг» и проч.), Национальный союз свиноводов («Черкизово», «Русагро» и т. д.) и др.
В 2020 г. внутренние цены на зерновые достигли исторических рекордов: в ноябре они были в полтора раза выше, чем в ноябре 2019 г. и доходили до 18 500 руб./т (без учета НДС, с доставкой покупателю в Новороссийск), следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Аналитики связывают это в основном с девальвацией рубля в 2020 г. и повышением мировых цен из-за снижения урожая в Европе и на Украине. В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на хлеб и муку. Вскоре решено было ввести пошлину на экспорт зерновых. К концу декабря цены на внутреннем рынке стали снижаться – до 16 500–16 800 руб. за 1 т. Но стоимость российской пшеницы на мировом рынке в январе выросла, что повлекло ее удорожание и на внутреннем рынке - к 11 января 2020 г. тонна пшеницы уже стоила около 17 500 руб., по данным ИКАР.
Повышение пошлины с 25 евро до 45 евро с 15 марта позволит снизить цену на внутреннем рынке, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Предложенные Минсельхозом сроки он также считает приемлемыми — они позволят выполнить контракты, которые заключены с учетом ставки в 25 евро.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает решение о повышении пошлин «несбалансированным» — оно может понизить внутренние цены, но вполне возможно, что аграрии не захотят продавать зерно по такой цене и решат его придержать. В дальнейшем это может привести к снижению интереса к инвестициям в растениеводство и производство зерновых может сократиться, считает он. Кроме того, повышение пошлин может снова привести к росту мировых цен, которое потянет за собой рост экспортных цен и стоимости зерновых на внутреннем рынке, полагает он.