Минсельхоз предложил увеличить пошлины на экспорт зерновых

В 2020 г. внутренние цены на зерновые достигли исторических рекордов: в ноябре они были в полтора раза выше, чем в ноябре 2019 г. и доходили до 18 500 руб./т (без учета НДС, с доставкой покупателю в Новороссийск), следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Аналитики связывают это в основном с девальвацией рубля в 2020 г. и повышением мировых цен из-за снижения урожая в Европе и на Украине. В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на хлеб и муку. Вскоре решено было ввести пошлину на экспорт зерновых. К концу декабря цены на внутреннем рынке стали снижаться – до 16 500–16 800 руб. за 1 т. Но стоимость российской пшеницы на мировом рынке в январе выросла, что повлекло ее удорожание и на внутреннем рынке - к 11 января 2020 г. тонна пшеницы уже стоила около 17 500 руб., по данным ИКАР.