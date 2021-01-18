В Госдуму внесен законопроект об отмене страхования валютных вкладов

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает отказ от страхования валютных вкладов, свидетельствуют данные СОЗД (Системы обеспечения законодательной деятельности). Его авторы – Геннадий Зюганов и группа депутатов-коммунистов. «В целях обеспечения дедолларизации экономики страны предлагается распространить системы страхования только на рублевые вклады в российских банках, – отмечается в пояснительной записке к документу. – Предлагается ст. 38 дополнить ч. 4 следующего содержания: «Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках распространяется только на вклады в валюте Российской Федерации».