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В Госдуму внесен законопроект об отмене страхования валютных вкладов

Его авторы – Геннадий Зюганов и другие депутаты-коммунисты
Михаил Сидоров
Коммунисты озаботились дедолларизацией экономики России /Алексей Павлишак / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает отказ от страхования валютных вкладов, свидетельствуют данные СОЗД (Системы обеспечения законодательной деятельности). Его авторы – Геннадий Зюганов и группа депутатов-коммунистов. «В целях обеспечения дедолларизации экономики страны предлагается распространить системы страхования только на рублевые вклады в российских банках, – отмечается в пояснительной записке к документу. – Предлагается ст. 38 дополнить ч. 4 следующего содержания: «Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках распространяется только на вклады в валюте Российской Федерации».

Предложение коммунистов вызвало у экспертов множество возражений. «Исключение валютных вкладов из числа страхуемых Агентством по страхованию вкладов приведет сначала к тому, что в случае банкротства банка люди потеряют возможность производить оплату в валюте, – указывает председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – А в дальнейшем граждане предпочтут хранить валютные накопления в виде наличных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных