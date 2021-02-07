Минэкономразвития собирается облегчить жизнь резидентам ОЭЗ

Минэкономразвития собирается облегчить жизнь резидентам ОЭЗИм снизят административную нагрузку и добавят новые налоговые льготы
Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о поправках в 116-ФЗ «Об особых экономических зонах» (ОЭЗ) и Налоговый кодекс. В документе предлагается обнулить налог на прибыль в первые пять лет деятельности резидента ОЭЗ, ускорить амортизацию и возврат НДС.
Изменения также коснутся порядка администрирования ОЭЗ: территории будут создаваться там, где нужно ускорить темпы социально-экономического развития, развить технологии или отрасль или реализовать крупный инвестпроект.
При этом упрощаются процедуры вхождения резидента в ОЭЗ и ее ликвидации (территория может быть ликвидирована, если будет неэффективной в течение трех лет). В отношении ОЭЗ на Северном Кавказе у Минэкономразвития будут особые полномочия: ведомство сможет утверждать застройку территории без процедуры общественных слушаний и учета планов территориального развития. «Предложенные изменения позволят расширить круг потенциальных инвесторов в ОЭЗ, улучшить условия инвестирования для резидентов, а также сократить административную нагрузку для всех участников при создании, развитии и обеспечении функционирования ОЭЗ», – считают в Минэкономразвития.
Эксперты и резиденты неоднозначно воспринимают предложения Минэкономразвития. Бизнес предложения по упрощению процедур воспринимает положительно. «Упрощение процедур создания и управления ОЭЗ, порядка получения и лишения статуса резидента, безусловно, может дать положительный эффект на развитие этого вида преференциального режима», – считает директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.
«В новой редакции 116-ФЗ появляется возможность ускоренной амортизации, соответственно, уменьшается налогооблагаемая база по налогу на имущество и налогу на прибыль, – отмечает директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. – Также появляется возможность ускоренной процедуры возмещения НДС для резидентов, которые осуществляют промышленную деятельность, и резидентов туристских ОЭЗ. В итоге благодаря особому налоговому режиму и подготовленной инфраструктуре стоимость реализации инвестпроекта на территории ОЭЗ может быть снижена примерно на 30%».