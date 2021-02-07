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Минэкономразвития собирается облегчить жизнь резидентам ОЭЗ

Им снизят административную нагрузку и добавят новые налоговые льготы
Любовь Маврина
На Северном Кавказе Минэкономразвития сможет делать все, что захочет /Елена Афонина / ТАСС

Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о поправках в 116-ФЗ «Об особых экономических зонах» (ОЭЗ) и Налоговый кодекс. В документе предлагается обнулить налог на прибыль в первые пять лет деятельности резидента ОЭЗ, ускорить амортизацию и возврат НДС.

Изменения также коснутся порядка администрирования ОЭЗ: территории будут создаваться там, где нужно ускорить темпы социально-экономического развития, развить технологии или отрасль или реализовать крупный инвестпроект.

При этом упрощаются процедуры вхождения резидента в ОЭЗ и ее ликвидации (территория может быть ликвидирована, если будет неэффективной в течение трех лет). В отношении ОЭЗ на Северном Кавказе у Минэкономразвития будут особые полномочия: ведомство сможет утверждать застройку территории без процедуры общественных слушаний и учета планов территориального развития. «Предложенные изменения позволят расширить круг потенциальных инвесторов в ОЭЗ, улучшить условия инвестирования для резидентов, а также сократить административную нагрузку для всех участников при создании, развитии и обеспечении функционирования ОЭЗ», – считают в Минэкономразвития.

Эксперты и резиденты неоднозначно воспринимают предложения Минэкономразвития. Бизнес предложения по упрощению процедур воспринимает положительно. «Упрощение процедур создания и управления ОЭЗ, порядка получения и лишения статуса резидента, безусловно, может дать положительный эффект на развитие этого вида преференциального режима», – считает директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

«В новой редакции 116-ФЗ появляется возможность ускоренной амортизации, соответственно, уменьшается налогооблагаемая база по налогу на имущество и налогу на прибыль, – отмечает директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. – Также появляется возможность ускоренной процедуры возмещения НДС для резидентов, которые осуществляют промышленную деятельность, и резидентов туристских ОЭЗ. В итоге благодаря особому налоговому режиму и подготовленной инфраструктуре стоимость реализации инвестпроекта на территории ОЭЗ может быть снижена примерно на 30%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных