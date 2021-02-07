Минэкономразвития собирается облегчить жизнь резидентам ОЭЗ

При этом упрощаются процедуры вхождения резидента в ОЭЗ и ее ликвидации (территория может быть ликвидирована, если будет неэффективной в течение трех лет). В отношении ОЭЗ на Северном Кавказе у Минэкономразвития будут особые полномочия: ведомство сможет утверждать застройку территории без процедуры общественных слушаний и учета планов территориального развития. «Предложенные изменения позволят расширить круг потенциальных инвесторов в ОЭЗ, улучшить условия инвестирования для резидентов, а также сократить административную нагрузку для всех участников при создании, развитии и обеспечении функционирования ОЭЗ», – считают в Минэкономразвития.