Инфляция в России приближается к пику

Инфляция в России приближается к пикуМаксимум роста потребительских цен будет достигнут в середине марта
В первую неделю весны (со 2 по 9 марта) потребительские цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция остается неизменной с 10 января: еженедельный показатель не меняется на протяжении двух месяцев. С начала года потребительские цены выросли на 1,7%.
В годовом выражении инфляция на 10 марта (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый годы на аналогичные даты) сформировалась на уровне 5,9%.
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