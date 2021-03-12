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Инфляция в России приближается к пику

Максимум роста потребительских цен будет достигнут в середине марта
Екатерина Шохина
Огурцы и помидоры наконец-то подешевели /Андрей Гордеев / Ведомости

В первую неделю весны (со 2 по 9 марта) потребительские цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция остается неизменной с 10 января: еженедельный показатель не меняется на протяжении двух месяцев. С начала года потребительские цены выросли на 1,7%.

В годовом выражении инфляция на 10 марта (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый годы на аналогичные даты) сформировалась на уровне 5,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных