Инфляция в России приближается к пику

В первую неделю весны (со 2 по 9 марта) потребительские цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция остается неизменной с 10 января: еженедельный показатель не меняется на протяжении двух месяцев. С начала года потребительские цены выросли на 1,7%.