Российская экономика справилась с последствиями пандемии

Примечательно, что, по их оценкам, «темпы падения инвестиций в 2020 г. были кратно ниже, чем пиковые значения 2009 и 2015 гг., когда они достигали минус 20,9% и 13,1% в годовом выражении. Кроме того, «инвестиционная пауза» в прошлом году продлилась всего два квартала, тогда как в 2008–2009 гг. падение инвестиций длилось пять кварталов, а в 2014–2015 гг. – 11 кварталов подряд». Для сравнения: в развитых странах приток ПИИ упал в среднем на 69%, в развивающихся – на 12%, в странах с переходной экономикой – на 77%.