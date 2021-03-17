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Российская экономика справилась с последствиями пандемии

Инвестиции – основной барометр экономического здоровья – снова начали расти
Екатерина Шохина
Максим Стулов / Ведомости

Рецессия в российской экономике закончилась, утверждают экономисты Центра развития НИУ ВШЭ. Такой вывод они делают на основе данных по динамике инвестиций. «Инвестиции можно назвать «барометром кризиса», – отмечается в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».

По официальным данным, спад инвестиций за весь 2020 год по полному кругу компаний и с учетом неформальной деятельности составил 1,4% к 2019 г. При этом номинальные объемы инвестиций за год выросли на 4,1%, а падение инвестиций в реальном выражении было связано с увеличением цен на продукцию и услуги инвестиционного назначения».

К тому же из анализа рядов со снятой сезонностью следует, что рост ВВП и инвестиций наблюдался уже в III и IV кварталах прошлого года. «ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2 и 1,7%, а инвестиции в основной капитал – на 1,2 и 0,4%», – подсчитали аналитики Центра развития.

Примечательно, что, по их оценкам, «темпы падения инвестиций в 2020 г. были кратно ниже, чем пиковые значения 2009 и 2015 гг., когда они достигали минус 20,9% и 13,1% в годовом выражении. Кроме того, «инвестиционная пауза» в прошлом году продлилась всего два квартала, тогда как в 2008–2009 гг. падение инвестиций длилось пять кварталов, а в 2014–2015 гг. – 11 кварталов подряд». Для сравнения: в развитых странах приток ПИИ упал в среднем на 69%, в развивающихся – на 12%, в странах с переходной экономикой – на 77%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных