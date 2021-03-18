Московская биржа меняет правила ради московских зеленых облигаций

Московская биржа меняет правила ради московских зеленых облигацийСейчас в сектор устойчивого развития Мосбиржи госбумаги не допускаются
Планы Москвы стать первым субъектом Федерации, который выйдет на рынок с зелеными облигациями, столкнулись с проблемами. Как сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития, действующее законодательство не позволяет столице размещать облигации в секторе устойчивого развития Московской биржи, так как на данный момент в нем не котируются госбумаги. А это значит, что столичным зеленым облигациям пока не могут быть предоставлены какие-то особые привилегии и льготы.
Сектор устойчивого развития на Мосбирже создан для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. «Созданный в 2019 г. сектор позволяет правильно позиционировать эмитентов и инвесторов с целевым характером инвестиций и дает возможность эмитентам получить привилегии от институтов развития», – объяснял ранее председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.