Московская биржа меняет правила ради московских зеленых облигаций

Планы Москвы стать первым субъектом Федерации, который выйдет на рынок с зелеными облигациями, столкнулись с проблемами. Как сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития, действующее законодательство не позволяет столице размещать облигации в секторе устойчивого развития Московской биржи, так как на данный момент в нем не котируются госбумаги. А это значит, что столичным зеленым облигациям пока не могут быть предоставлены какие-то особые привилегии и льготы.