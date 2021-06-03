Правительство готовит запрет использовать в России одноразовую посуду из пластика

Правительство готовит запрет использовать в России одноразовую посуду из пластикаНо альтернатива ей пока не найдена
Правительство готовит законодательную инициативу о запрете использовать в России одноразовую посуду из пластика. Об этом, в частности, говорила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК-21) в Санкт-Петербурге 28 мая.
«Ведомости» разбирались, сможет ли посуда из более экологичных материалов заменить пластиковую и что необходимо предусмотреть, чтобы запрет действительно привел к сокращению неперерабатываемого мусора.
Главный мусор
По оценкам Абрамченко, запрет на пластик позволит вдвое снизить объем захоронения отходов на полигонах. Сейчас в России утилизируется не более 10% твердых коммунальных отходов, остальные 90% вывозят на свалки. В том числе на полигонах хоронят тонны одноразовой посуды. По данным NeoAnalytics, 80% используемой в России одноразовой посуды сделано из пластика; 85% используемой пластиковой посуды производит более 100 отечественных предприятий. Всего в 2019 г. в России выпущено 14,5 млн шт. пластиковой посуды.
Теоретически пластик подходит для переработки. На практике материал должен быть чистым и сухим, а отправляемые на переработку фракции – крупными.
При сортировке проще всего извлечь из массы отходов тарелки. «Вилки, ложки, трубочки очень мелкие, их невозможно отсортировать даже на современной автоматике, поэтому они не попадают на переработку», – говорит Оксана Бачина, представитель группы компаний «Эколайн» (оператор по обращению с отходами в ЦАО, САО, ЮЗАО и ЗАО Москвы). Другая проблема – нехватка мощностей. Существующие производства в основном нацелены на переработку ПЭТ-пластика, как в бутылках.
37%
всей используемой в России одноразовой пластиковой посуды – из фастфуда
Одноразовая пластиковая посуда производится из полистирола и полипропилена, получаемых из нефтепродуктов. Полипропилен подходит для холодных и горячих блюд. «Он имеет первичные свойства разложения: например, полипропиленовая пленка, которой затягивают теплицы, после холодной зимы трескается, а со временем распадается на мелкие фракции и превращается в крошку», – говорит Александр Касьянов, совладелец компании «Квант», которая производит одноразовые приборы из биополимеров.
Полистирол можно применять только для холодных блюд и напитков, поскольку при соприкосновении с горячим он выделяет вредные фенолы. «Посуду из полистирола не перерабатывают практически нигде: она очень легкая, ее крайне сложно отобрать из общей массы на сортировочных комплексах и этот вид отходов непривлекателен для переработчиков. Посуда из вспененного полистирола – ланч-боксы, лотки, подложки для пищевых продуктов – вообще вредна для окружающей среды и здоровья. Это тот вид полистирола, от которого следует отказаться в первую очередь», – объясняет председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.
Пока преобладают тенденции к полному отказу. Так, с начала 2021 г. в ЕС одноразовую пластиковую посуду запрещено и производить, и продавать. Пластик полностью исчез из общепита примерно за полгода до введения официального запрета.
В России пытаются идти в том же направлении. В феврале управление Роспотребнадзора по г. Москве направило письмо главе Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорю Бухарову: «В связи с особо острой на данный момент проблемой утилизации отходов <...> рекомендуем отдать предпочтение упаковке пищевой продукции <...> тарелкам, чашкам, стаканчикам из биоразлагаемых материалов (бумага, картон) взамен полимерных материалов».
Бумага – это статусно
Представители индустрии питания спокойно воспринимают известие о возможном переходе на бумажную посуду, несмотря на то что она стоит дороже пластиковой раза в полтора: говорят, что на долю посуды приходится лишь 2–4% общей цены блюда. К тому же некоторые уже переходят на бумажные емкости. «В нашей сети упаковка из пластика занимает уже менее 15% от общего объема посуды, это крышки от стаканчиков и трубочки. Мы ориентируемся на уменьшение потребления одноразовой упаковки, количества самой упаковки», – говорит Ирина Коршунова, старший директор по обеспечению и гарантии качества и устойчивому развитию «Макдоналдс» в России.
Спокойны и представители вендинговых компаний. «Запретят пластиковые – будем использовать бумажные стаканчики. Бумажные стаканы уже загружают в аппаратах, установленных в статусных местах. В регионах чаще используют пластиковые, потому что они дешевле», – прокомментировала Галина Соколовская, коммерческий директор компании «Ин-венд» (продает и предоставляет в аренду вендинговые аппараты).
Но есть огромный нюанс. Теоретически раз бумажная посуда сделана из целлюлозы, то она экологичнее: целлюлоза поддается переработке, а, попав на полигон, разлагается естественным образом. Но чисто бумажной посуды не существует: стакан с горячим напитком расползется в руке меньше чем за минуту.
«Допустим, мы примем закон, что посуда должна быть из бумаги, но бумага для производства посуды ламинируется. И это еще страшнее, потому что такой материал точно не перерабатывается. Если ламинированная посуда попадает в океан, то бумага растворяется, а пленка остается», – объясняет Касьянов из «Кванта».
Покрытую пластиком бумагу нельзя сдавать в макулатуру, а на мусорных полигонах она сохраняет стойкость долгие годы. Для ее утилизации придется разрабатывать технологии переработки. В начале 2021 г. «Макдоналдс» и ГК «Эколайн» запустили совместный пилотный проект «Вторая жизнь бумажного стаканчика». «Эколайн» нашел заводы, которые взялись за опытную переработку фракций (слои упаковки разделяют и каждый отдельно перерабатывают), – солнечногорский СОЭМЗ и липецкий «Л-пак», у них есть опыт переработки упаковки Tetra Pak. «Объем первой партии был 1300 кг. От заводов мы получили оптимистичный прогноз, надеемся на продолжение проекта», – говорит Бачина из «Эколайна».
По словам Коршуновой, «Макдоналдс» планирует внедрить раздельный сбор по всей России, сейчас все новые объекты компании строятся с учетом этого обстоятельства. Но заводы могут настроить под переработку стаканчиков технологическую линию, если будут еженедельно получать хотя бы по нескольку десятков тонн сырья. ГК «Эколайн» предлагала сотрудничество другим предприятиям общепита. Пока желающих не нашлось.
«Организация переработки такой сложной упаковки требует финансовых вложений и изменения подходов к работе с мусором. Думаю, толчком станет введение в России с 2022 г. механизма 100%-ной расширенной ответственности производителей и импортеров товара, которые должны будут полностью обеспечить утилизацию своей упаковки. При невозможности утилизировать – платить экосбор, это будет очень дорого», – рассуждает Бачина.
Концепция расширенной ответственности производителей, о которой говорит Бачина, предполагает только два варианта: либо 100%-ная утилизация всей упаковки производителем, который реализует товар в этой упаковке конечному потребителю, либо уплата им экологического сбора. Предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно, заключив договор с утилизатором (например, «Макдоналдс» уже заключил договоры с «Эколайном») или через утилизацию на своих мощностях.
Иллюзия биопластика
У анонсированного запрета пластиковой посуды пока нет четких критериев. Не понятно, будет ли запрещено производство посуды из любых видов полимеров или ограничат долю пластика в процентах для производства изделий. «Могут принять закон о том, что посуда должна быть биоразлагаемой, т. е. производиться из пластика с добавлением специальных добавок или растительного сырья. Но могут вообще запретить сами полимеры в одноразовых приборах. Тогда будем есть деревянными ложками из бумажных тарелок», – предполагает Касьянов из «Кванта».
В последние годы на рынке появляется посуда из растительного биопластика – полимерных материалов, производимых из кукурузы, сахарного тростника и т. д. «Стандартная ложка из пластика стоит 70–80 коп., а биоразлагаемая – 2–2,5 руб. Заявки идут от кафе, ресторанов, иностранных компаний, фастфуда, доставщиков еды. Экопосуда – это модное, но не массовое явление», – поясняет Касьянов. Но в России нет производства крахмального сырья (биогранул) для продукции из биопластика.
Основа для биосырья – полимолочная кислота PLA; чем больше в крахмале PLA, тем выше термостойкость продукции. «Мы попробовали делать приборы из китайской биогранулы, но все они оказались с присутствием полипропилена. Европейское сырье из кукурузы мы тоже пробовали. Но материал оказался не термостойким. Мы задавали вопрос производителям сырья, как сделать термостойкие приборы, нам ответили: только из более дорогого материала, по 8–10 евро/кг, а мы покупали по 5,5 евро/кг. Тогда обычная одноразовая ложка для супа будет стоить 10 руб. Кто ее купит?» – говорит Касьянов.
Практически вся продаваемая сейчас в России «посуда из биопластика» сделана из смеси растительного материала и полипропилена. То есть по документам она биоразлагаемая, на деле – нет. «Если сделать ставку на такой «биопластик», он по-прежнему пойдет на полигон в неограниченном количестве. В Европе применяют промышленный компост, там нет такого количества свалок. А у нас одни свалки. Крахмал с пластиком будет накапливаться годами», – уверен Касьянов. Промышленной системы компостирования в России нет. Как пояснила Бачина, мощности существующих заводов рассчитаны только на компостирование пищевой органики.
Пластик – это неплохо
По прогнозу Алексея Макрушина, заместителя гендиректора ППК «Российский экологический оператор», законодательные решения о запретах на пластик будут приняты в течение полутора лет, их реализация начнется с 2023 г. «Объемы пластика, сегодня находящегося в обороте, так велики, что его даже за 10 лет не заменишь биоразлагаемым. При том что биоразлагаемый пластик или какой-то другой экологичный вариант еще предстоит разработать», – не согласен академик Николай Ляхов, главный научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.
Выступая на НМЭК-21, вице-премьер Абрамченко отметила, что правительство предусмотрит меры поддержки производителей одноразовой посуды, чтобы они смогли переориентировать свой бизнес. Речь может идти о налоговых послаблениях для производителей посуды из экологичных материалов или повышении налога на пластик. Например, в Югре власти рассматривают возможность так называемого зеленого налогового вычета для общепита и торговли, если они отказываются от пластиковой посуды.
Но стоит ли полностью отказываться от пластика? «Правильный, перерабатываемый пластик – неплохой материал, способный к рециклингу. Нужно выбирать то, что можно переработать и сдавать в раздельный сбор в чистом виде», – считает Бачина из «Эколайна».
Разложению полипропилена на воду, углекислый газ и биомассу, пригодную для удобрения почвы, способствуют так называемые оксо-добавки. «Например, в азиатских странах давно применяют оксо-добавки, потому что у них мусорные полигоны, нет компоста, – говорит Касьянов. – Мы сделали посуду из полипропилена с оксо-добавкой. Ложка стоит 85 коп., практически как обычная пластиковая, но она разлагается в естественных условиях».
Как уверяют в канадской компании EPI, разработчике технологии оксо-биоразлагаемых добавок, «технология подтверждена и испытана отдельно на разлагаемость, биоразлагаемость и отсутствие экотоксичности», поэтому «является самым низкозатратным и технологичным способом утилизации пластика».
Если власти пойдут по такому пути, производители пластиковой посуды быстро смогут переориентироваться на выпуск новой продукции. Как полагает Касьянов, запрет коснется только изделий из «чистого» пластика. «Бумажную ламинированную посуду формально признают бумажной, а полипропилен с оксо-добавками – биопластиком. И это будет гораздо лучше, чем отказ от пластика в пользу кукурузного крахмала, – говорит Касьянов. – В нашей стране кукурузный крахмал не производится в промышленных масштабах. Лучше искать технологии, как сделать биоразлагаемым собственный материал. Оксо-добавки выпускаются за рубежом, но на такое сырье приходится всего 2% изделия, основной материал – полимер, который отечественные заводы производят в достаточном количестве».
«Лучше выбрать «честный» перерабатываемый пластик, чем непонятные эксперименты без устойчивой переработки», – настаивает Бачина. Однако разговоры о замене «вредной» одноразовой посуды на «полезную» не учитывают того, что в России не создана полноценная инфраструктура по сбору и утилизации биоразлагаемых материалов. Мусор из разных материалов нужно отсортировать отдельно, для каждого должна быть своя технология утилизации. Но на сортировочном пункте ни автомат, ни человек не сможет отличить тарелки из разных биопластиков.