Правительство готовит запрет использовать в России одноразовую посуду из пластика

Основа для биосырья – полимолочная кислота PLA; чем больше в крахмале PLA, тем выше термостойкость продукции. «Мы попробовали делать приборы из китайской биогранулы, но все они оказались с присутствием полипропилена. Европейское сырье из кукурузы мы тоже пробовали. Но материал оказался не термостойким. Мы задавали вопрос производителям сырья, как сделать термостойкие приборы, нам ответили: только из более дорогого материала, по 8–10 евро/кг, а мы покупали по 5,5 евро/кг. Тогда обычная одноразовая ложка для супа будет стоить 10 руб. Кто ее купит?» – говорит Касьянов.