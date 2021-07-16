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Россия за полгода выдала рекордную сумму межправительственных кредитов

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Дмитрий Гринкевич
Страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются /Евгений Разумный / Ведомости

За январь – июнь Минфин выдал межправительственных экспортных кредитов на 160 млрд руб., следует из информации портала «Электронный бюджет». Это рекордный полугодовой объем за всю историю наблюдений (данные публикуются с 2010 г.). За весь прошлый год Россия предоставила зарубежным правительствам в виде кредитов 212 млрд руб., согласно данным Федерального казначейства. Сумма возвращенных России займов за первую половину 2021 г. составила 62 млрд руб. Таким образом, объемы чистого кредитования остального мира за январь – июнь превысили 100 млрд руб. Это также рекордный за всю историю наблюдений показатель.

В общей сложности, согласно закону о бюджете, в 2021 г. запланировано предоставление финансовых и экспортных госкредитов на 355 млрд руб. Как правило, правительству не удается выполнить в полной мере свои намерения по финансированию зарубежных правительств. Например, в допандемийном 2019 году Минфин предоставил в долг 215 млрд руб. в виде межгоскредитов, тогда как план на этот год составлял 293 млрд руб.

Страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются. Тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично. Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг.

Например, в декабре 2017 г. была анонсирована выдача межправительственного займа Турции на $2,5 млрд – деньги выделялись под приобретение четырех дивизионов российских зенитных ракетных комплексов. А в начале 2019 г. было объявлено, что иранский парламент одобрил получение $5 млрд от российского правительства в виде кредита на строительство инфраструктуры прежде всего в области атомной энергетики. Помимо оборонных и атомных проектов Россия выдавала кредиты на покупку российского железнодорожного и воздушного транспорта, энергетических машин, грузовиков и вооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных