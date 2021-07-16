Россия за полгода выдала рекордную сумму межправительственных кредитов

За январь – июнь Минфин выдал межправительственных экспортных кредитов на 160 млрд руб., следует из информации портала «Электронный бюджет». Это рекордный полугодовой объем за всю историю наблюдений (данные публикуются с 2010 г.). За весь прошлый год Россия предоставила зарубежным правительствам в виде кредитов 212 млрд руб., согласно данным Федерального казначейства. Сумма возвращенных России займов за первую половину 2021 г. составила 62 млрд руб. Таким образом, объемы чистого кредитования остального мира за январь – июнь превысили 100 млрд руб. Это также рекордный за всю историю наблюдений показатель.