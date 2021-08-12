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«Ведомости» выяснили объемы и направления так называемого «секретного» экспорта

За январь – июнь 2021 года он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61% до $27 млрд
Александр Соколов Дмитрий Гринкевич Алексей Никольский
В частности, российский экспорт оборонной продукции вырос на 31% – до $4,7 млрд. Резкий рывок поставок был у Чехии – почти в 6 раз. /Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ведомости» исследовали данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные в начале августа, и выяснили объемы и направления так называемого «секретного» экспорта и импорта. Это те группы товаров, которые таможня скрывает за «секретными кодами» SS, SSSS и т. д., – в зависимости от уровня товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Россия за январь-июнь 2021 г. поставила на мировой рынок самолетов, оружия, боеприпасов и другой скрытой в таможенной статистике оборонной продукции на $4,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. экспорт вырос на 31% – тогда он был $3,6 млрд, следует из опубликованных в начале августа данных Федеральной таможенной службы.

Ранее по теме: Секретный экспорт за январь – июнь вырос на 61% до $27 млрд

Общий засекреченный экспорт товаров за 6 месяцев текущего года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $27 млрд. Большая часть (почти три четверти) – это поставки газа в Европу.

Скрытый оборонный экспорт включает самолеты (код 88), оружие и боеприпасы (код 93). Вместе эти категории набирают $4,6 млрд. Кроме того, в оборонный экспорт входят также танки и БТР (код 8710 – $60 млн) и корабли, военные и гражданские (код 8906 – $78 млн), следует из проанализированной статистики ФТС.

Крупнейшими странами-получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия ($683 млн), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн). У Чехии был самый значительный рост экспорта – почти в 6 раз.

Обычно секретные оборонные поставки растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Это соотношение из года в год стабильно, и поэтому общий экспорт в 2021 г. можно ожидать на уровне $13,5-14 млрд.

Секретный импорт, за которым обозначается ввоз в страну гражданских самолетов из США, Франции и Канады, увеличился на 40% – с $4,8 млрд до $6,8 млрд. В допандемийном 2019 году в парк российских авиакомпаний принято 87 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 г. – 41 ед., а только за январь-июль этого года – 58 ед., оценили «Ведомости» по данным russianplanes.net.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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