«Ведомости» выяснили объемы и направления так называемого «секретного» экспорта

Секретный импорт, за которым обозначается ввоз в страну гражданских самолетов из США, Франции и Канады, увеличился на 40% – с $4,8 млрд до $6,8 млрд. В допандемийном 2019 году в парк российских авиакомпаний принято 87 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 г. – 41 ед., а только за январь-июль этого года – 58 ед., оценили «Ведомости» по данным russianplanes.net.