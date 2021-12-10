Роскачество хочет проводить контрольные закупки продуктов и услуг банков

Роскачество хочет расширить сферу своей деятельности на финансовый рынок и оценивать продукты банков, страховщиков и микрофинансистов, составляя их рэнкинги. Некоммерческая организация уже начала сотрудничать с ЦБ – правда, пока только в области повышения финансовой грамотности: регулятор, Роскачество и Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ; учреждена ЦБ, профобъединениями и крупнейшими банками) подписали соглашение о взаимодействии, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ.