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Роскачество хочет проводить контрольные закупки продуктов и услуг банков

Но взаимодействие организации с ЦБ пока ограничится мероприятиями по повышению финграмотности
Екатерина Литова
Роскачество предлагает действовать в нескольких направлениях (на фото – Максим Протасов, руководитель Роскачества) / Петр Ковалев / ТАСС

Роскачество хочет расширить сферу своей деятельности на финансовый рынок и оценивать продукты банков, страховщиков и микрофинансистов, составляя их рэнкинги. Некоммерческая организация уже начала сотрудничать с ЦБ – правда, пока только в области повышения финансовой грамотности: регулятор, Роскачество и Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ; учреждена ЦБ, профобъединениями и крупнейшими банками) подписали соглашение о взаимодействии, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ.

Стороны будут сотрудничать по трем направлениям, говорит представитель ЦБ: проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности, поддержка частных и общественных инициатив, направленных на создание и развитие качественных образовательных программ в этой области, и оказание консультационной и экспертной поддержки таких программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных