Роскачество хочет проводить контрольные закупки продуктов и услуг банков

Роскачество хочет проводить контрольные закупки продуктов и услуг банковНо взаимодействие организации с ЦБ пока ограничится мероприятиями по повышению финграмотности
Роскачество хочет расширить сферу своей деятельности на финансовый рынок и оценивать продукты банков, страховщиков и микрофинансистов, составляя их рэнкинги. Некоммерческая организация уже начала сотрудничать с ЦБ – правда, пока только в области повышения финансовой грамотности: регулятор, Роскачество и Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ; учреждена ЦБ, профобъединениями и крупнейшими банками) подписали соглашение о взаимодействии, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ.
Стороны будут сотрудничать по трем направлениям, говорит представитель ЦБ: проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности, поддержка частных и общественных инициатив, направленных на создание и развитие качественных образовательных программ в этой области, и оказание консультационной и экспертной поддержки таких программ.