Минэк ответил на заявление Всемирного банка о рисках для российской экономики

По его словам, экономика России не в первый раз сталкивается с внешними шоками – для реагирования на них созданы различные механизмы. «Наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга», – отметил представитель министерства. Принятые правительством решения дают конкретный результат, говорит он: экономика России лучше многих стран прошла испытание пандемией, это отмечали различные международные финансовые институты, которые ранее предрекали более глубокое падение. Кроме того, увеличение гибкости экономической системы, возможность ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия позволит минимизировать диапазон отклонений от целевой траектории, считают в Минэкономразвития.