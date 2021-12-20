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Экономика

Минэк ответил на заявление Всемирного банка о рисках для российской экономики

Оценки не стали откровением, заявил представитель министерства
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Обозначенные риски очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран – так представитель Минэка прокомментировал оценки Всемирного банка о рисках для российской экономики. По его словам, траектория мировой экономики сейчас характеризуется повышенной неопределенностью, рисками замедления роста, нарушением цепочек поставок, поэтому обозначенные Всемирным банком риски применимы для многих стран.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт в интервью «Ведомостям» сообщил, что на данный момент против российской экономики действуют четыре вида рисков: угроза развития пандемии, новый всплеск инфляции, возможное введение международных санкций и энергопереход.

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«Оценки Всемирного банка не стали для нас откровением или новостью. Обозначенные риски очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран – с учетом появления и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, геополитических трений в разных регионах мира и прочих факторов», – сообщил представитель Минэкономразвития.

По его словам, экономика России не в первый раз сталкивается с внешними шоками – для реагирования на них созданы различные механизмы. «Наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга», – отметил представитель министерства. Принятые правительством решения дают конкретный результат, говорит он: экономика России лучше многих стран прошла испытание пандемией, это отмечали различные международные финансовые институты, которые ранее предрекали более глубокое падение. Кроме того, увеличение гибкости экономической системы, возможность ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия позволит минимизировать диапазон отклонений от целевой траектории, считают в Минэкономразвития.

«Наша задача – не просто не отстать в гонке технологий, но найти и развить те ниши, где мы можем занять передовые позиции. Сделать максимально гибкую и оперативную систему поддержки экспорта – обеспечить возможность использования неожиданно открывающихся экспортных ниш», – говорит представитель Минэкономразвития.

По его словам, важное значение для экономики России имеет импортозамещение, особенно для объектов критической инфраструктуры. В эпоху «торговых войн» особое значение приобретают интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе, говорит он.

«Совокупность результатов решений, принятых правительством России в 2018–2021 гг. (государственные программы, национальные проекты и иные «точечные» решения), позволяет вывести экономический рост на целевые ориентиры. При этом основным условием является их реализация в полном объеме», – отмечает представитель министерства.

По оценкам Всемирного банка, ВВП России в 2021 г. увеличится на 4,3%, в 2022 и 2023 гг. темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%. Согласно последним заявлениям главы Минэкономразвития Максима Решетникова, министерство также ожидает роста экономики в этом году как минимум на 4,3%. В следующие три года ожидаются темпы роста на уровне 3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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