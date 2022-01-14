Минэк, Минфин и ЦБ обсудили способы ускорения роста ВВП

Минэк, Минфин и ЦБ обсудили способы ускорения роста ВВПРоссия может повернуть в свою пользу глобальные вызовы, включая энергопереход
Высокая инфляция, энергопереход, низкие темпы роста стали серьезными вызовами для государств в условиях глобальной неопределенности. Как России не проиграть в этих условиях, обсудили министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников на Гайдаровском форуме.
Единый вызов для глобальной экономики – как обеспечить экономический рост. Ожидания роста ВВП ниже, чем были в 2000-х и 2010 гг., отметила Набиуллина.
В России трендовый рост будет низким – ниже, чем среднемировой, и, возможно, ниже докризисного, указала Набиуллина: «Потому что демография и состояние рынка труда ухудшаются, экстенсивно расти за счет привлечения рабочей силы мы не можем». На рынке труда наблюдается дефицит как низкоквалифицированной рабочей силы, так и высококвалифицированных специалистов, который остро ощущают многие предприятия, сказала она.
Прогноз роста ВВП по итогам 2021 г.
Рост ВВП по итогам 2021 г. составит предварительно 4,4-4,5%. Об этом сообщил Решетников журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, передал ТАСС. Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 3% в 2022 г. В апреле прогноз будет уточнен.
Россия может обеспечить экономический рост за счет политики макроэкономической стабильности и активности структурных преобразований – цифровизации, новых форм занятости, считает глава ЦБ.
«Рост реальных доходов населения – это половина экономического роста», – добавил глава Минэкономразвития. Кроме того, важно, чтобы бюджетная политика была нейтральной «до копейки», чтобы все деньги, которые экономика генерирует, в нее возвращались, подчеркивает министр.
По итогам 2020 г. в бюджет поступило 760 млрд руб. незапланированных доходов. Эти средства не вернулись в экономику, потому что пошли на погашение долга, рассказал Решетников. В 2021 г. Минфин сделал «большой шаг вперед» – 400 млрд руб. «реально оказались доступны в экономике».
Минэкономразвития обсуждает с Минфином возможность закрепить это правило в Бюджетном кодексе. «Чтобы все без исключения деньги, которые экономика сгенерировала в рамках бюджетного правила, шли на расходы – на компенсацию удорожания, дополнительные социальные выплаты», – рассказал Решетников.
Выгоды от энергоперехода
Мощный, долгосрочный, структурный вызов – энергетический переход, открыла тему Набиуллина: «Экологичные технологии будут дороже, инвестиции в традиционную энергетику – меньше».
В то же время энергопереход также может стимулировать экономический рост. Синхронно с восстановлением экономики растет спрос на углеводороды. России (и прежде всего компаниям энергосектора) нужно воспользоваться высокими ценами на энергоносители сейчас – получить дополнительные прибыли и валютные поступления, чтобы вложить эти деньги в новую экономику, подчеркнул Силуанов: «Время есть, но надо его использовать».
У российской экономики есть примерно десять лет для того, чтобы подготовиться к падению цен на нефть, диверсифицировать источники доходов и накопить резервы, сообщал ранее Силуанов в интервью ТАСС.
Минувший 2021 г. стал одним из наиболее успешных для российского бизнеса. Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2,8 раза, по последним данным Росстата за январь - сентябрь 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и в 1,7 раза – по сравнению с 2019 г. Но в условиях неопределенности предприятия держат средства на счетах и не спешат вкладывать в экономику.
Риски для инвесторов растут, отмечает Набиуллина: «Непонятно, как после пандемии будет развиваться спрос на ту или иную продукцию». «Доступность кредита – не решающий источник расширения производства, если частный сектор не готов брать на себя акционерный риск», – подчеркнула глава ЦБ.
В условиях «беспрецедентной неопределенности» оправдано расширение форм государственно-частного партнерства – разделение рисков между государством и бизнесом, считает Набиуллина. Чтобы мотивировать бизнес инвестировать, нужно снижать акционерные риски: повышать защиту собственности, гарантии макроэкономической стабильности, указал министр финансов.