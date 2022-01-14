Минэк, Минфин и ЦБ обсудили способы ускорения роста ВВП

Минувший 2021 г. стал одним из наиболее успешных для российского бизнеса. Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2,8 раза, по последним данным Росстата за январь - сентябрь 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и в 1,7 раза – по сравнению с 2019 г. Но в условиях неопределенности предприятия держат средства на счетах и не спешат вкладывать в экономику.