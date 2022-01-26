Цены на промышленные товары выросли на 24,5% в 2021 году

В декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на уголь и антрацит обогащенные – на 16,1%, концентраты никелевые – на 10,9%, янтарь – на 8,3%, говорится в сообщении Росстата. При этом отмечено снижение цен на газ природный сжиженный и регазифицированный – на 32,9%, агломерат железорудный – на 16,4%, окатыши железорудные – на 14,0%, концентрат железорудный – на 11,6%.