Цены на промышленные товары выросли на 24,5% в 2021 году

Цены на промышленные товары выросли на 24,5% в 2021 годуПри этом, по данным Росстата, в декабре рост цен замедлился в месячном выражении
Цены на промышленные товары от производителей в 2021 г. выросли на 24,5% по сравнению с 2020 г., следует из данных Росстата. Наибольший рост наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых – на 46,2% в 2021 г.
Товары обрабатывающего производства за год подорожали на 21,8%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 5,3%, в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов – 3,2%.
В сфере добычи нефти и природного газа рост цен на товары за прошлый год составил 61,7%, угля – 52,3%, металлических руд – 46%. Товары обрабатывающих металлургических производств выросли в цене на 35%, машин и оборудования – на 7,4%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 11,4%. В производстве пищевых продуктов цены выросли на 15% за год, текстильных изделий – на 9,8%, химических веществ и химических продуктов – 37,3%.
Рост цен в декабре
Цены на промтовары в декабре 2021 г. увеличились на 28,5% в годовом выражении, по сравнению с ноябрем рост замедлился до 0,8% с 2,7% в октябре.
В декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на уголь и антрацит обогащенные – на 16,1%, концентраты никелевые – на 10,9%, янтарь – на 8,3%, говорится в сообщении Росстата. При этом отмечено снижение цен на газ природный сжиженный и регазифицированный – на 32,9%, агломерат железорудный – на 16,4%, окатыши железорудные – на 14,0%, концентрат железорудный – на 11,6%.
В обрабатывающих производствах выросли цены в месячном выражении на отдельные виды металлургической продукции: на трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – на 18,2%, кобальт необработанный – на 16,8%, феррохром – на 15,9%. При этом цены на услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком снизились на 14,1%, на сталь в слитках и полуфабрикаты из нее – на 12,2%.
Ранее из–за скачка цен на стройматериалы Минстрой предложил выделить дополнительное финансирование для компенсации строительства по госконтрактам («Ведомости» писали об этом 19 января). По оценке Минстроя, на удорожание строек может потребоваться более 300 млрд руб. Для недопущения срыва сроков завершения строительства Минфин готовит механизмы компенсации, говорил представитель министерства. По его словам, для этого, в том числе нужно провести повторную оценку достоверности сметной стоимости.
О том, что стремительно дорожающие стройматериалы и высокая инфляция – это угроза номер один для сферы строительстве дорог и жилья, говорил в конце декабря вице–премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям».
В прошлом году правительство приняло несколько мер, направленных на стабилизацию цен на металлы. В ноябре прошлого года президент подписал закон о повышении с 2022 г. налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для железной руды, коксующегося угля и акциза на жидкую сталь. В качестве оперативной меры правительство также вводило временные пошлины на экспорт металлов.