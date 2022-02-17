Путин напомнил о цели правительства повысить доходы граждан минимум на 2,5%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян – доходы за вычетом обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию, выросли на 3,1% в 2021 г., оценил Росстат. Это максимум за восемь лет. В 2013 г. рост составил 4%. По сравнению с доковидным 2019 г. реальные располагаемые доходы выросли за 2021 г. примерно на 1%. В 2020 г. доходы сократились на 2%.