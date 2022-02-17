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Экономика

Путин напомнил о цели правительства повысить доходы граждан минимум на 2,5%

По доходам в первую очередь бьет высокая инфляция, отметил президент
Ольга Агеева
kremlin.ru

Перед правительством поставлен ориентир – добиться роста реальных располагаемых доходов россиян не менее чем на 2,5% в 2022 г. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 17 февраля, «Ведомости» следили за трансляцией. 

Рост должен опираться не только на меры социальной поддержки, но и главным образом на экономический рост, подчеркнул глава государства. По доходам в первую очередь бьет рост цен, что негативно сказывается на благополучии граждан, отметил он.

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян – доходы за вычетом обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию, выросли на 3,1% в 2021 г., оценил Росстат. Это максимум за восемь лет. В 2013 г. рост составил 4%. По сравнению с доковидным 2019 г. реальные располагаемые доходы выросли за 2021 г. примерно на 1%. В 2020 г. доходы сократились на 2%. 

Инфляция в России по итогам января составила 8,7% в годовом выражении, выше целевого показателя Банка России в 4%. В США рост потребительских цен в январе составил 7,5%, в Евросоюзе – 5,1% в годовом выражении, привел примеры Путин. Президент призвал скоординировать усилия ЦБ и правительства в борьбе с ростом цен.

По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6% в 2021 г., компенсировав спад на 3% в 2020 г. Такой результат во многом носил восстановительный характер, подчеркнул президент: «эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан». «В новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить темпы потенциального роста российской экономики», – добавил он.

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Консолидированный бюджет 2021 г. исполнен с профицитом 0,4% ВВП или 1 трлн 45,8 млрд руб. В 2020 г. был дефицит в 3,8% ВВП или 4 трлн 294,2 млрд руб. Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2021 г. составил 16,2 трлн руб., а доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. 

Позитивная динамика продолжается в новом году, отметил президент. В январе 2022 г. ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше. Благоприятная ситуация позволяет решать не только текущие задачи, но и принимать решения о дополнительных мерах развития экономики и инфраструктуры, а также по поддержке семей, добавил президент. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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