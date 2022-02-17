Путин заявил о необходимости эффективных мер по снижению инфляции
В России необходимо принимать эффективные меры для снижения темпов роста инфляции, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«На что нужно обратить, на мой взгляд, особое внимание — серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция. В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, и это заметно выше установленного ориентира», — сказал президент.
Он добавил, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие экономики: к примеру, в США инфляция в январе ускорилась до 7,5%, обновив максимум за 40 лет. В еврозоне этот показатель достиг максимального уровня за всю историю ведения расчетов — 5,1%.
«Необходимо, тем не менее, принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас. И конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики», — добавил Путин.
Он напомнил, что в России благодаря дополнительным бюджетным доходам была оказана адресная поддержка наиболее уязвимым категориям гражданам, включая разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, а также дополнительную индексацию пенсий, материнского капитала, МРОТ и прожиточного минимума. Также президент вновь отметил задачу, стоящую перед правительством: увеличить реальные располагаемые доходы граждан не менее, чем на 2,5%.
По итогам января 2022 г. потребительские цены в России выросли на 8,73% по сравнению с январем прошлого года. Это максимальное значение с начала 2016 г., когда инфляция составила 9,77%. Продовольственные товары за год подорожали на 11,09%, непродовольственные — на 8,73%, услуги — на 5,38%. В декабре эти показатели составили 10,62%, 8,58% и 4,98% соответственно.
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в 2022 г. составит 5-6% и вернется к цели к середине 2023 г. Снизить показатель до 4% в этом году без рецессии невозможно, считает руководство регулятора. С прошлого марта ЦБ повышал ключевую ставку уже восемь раз, сейчас она находится на уровне 9,5%.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, без повышения ставки инфляция превысила бы 10%. Глава Минфина Антон Силуанов ранее утверждал, что пик инфляции в России уже пройден, и в текущем году она будет двигаться в сторону понижения.