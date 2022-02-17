Путин заявил о необходимости эффективных мер по снижению инфляции

По итогам января 2022 г. потребительские цены в России выросли на 8,73% по сравнению с январем прошлого года. Это максимальное значение с начала 2016 г., когда инфляция составила 9,77%. Продовольственные товары за год подорожали на 11,09%, непродовольственные — на 8,73%, услуги — на 5,38%. В декабре эти показатели составили 10,62%, 8,58% и 4,98% соответственно.