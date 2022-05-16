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Экономика

ФНБ на фоне укрепления рубля сократился на рекордную величину

Размер фонда в рублях упал на 2 трлн, в долларах он сократился лишь на $300 млн
Любовь Романова
Максим Стулов / Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель сократился на 2 трлн руб. до 11 трлн руб., следует из материалов Минфина. В долларовом выражении снижение составило $274 млн до $155 млрд. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) уменьшился до 7,9 трлн руб. ($111 млрд) с 9,7 трлн руб. ($115,3 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая было размещено 38,6 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,8 млрд китайских юаней, 92,8 млрд руб., а также 406 т золота в обезличенной форме. Еще 529,8 млрд руб. находилось на депозитах в ВЭБе. $3 млрд находятся в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 298,9 млрд руб. и $2,3 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций – 279 млрд руб. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов – 138,4 млрд руб. Вложения в обыкновенные акции Сбербанка оценили в 1,4 трлн руб., «Аэрофлота» – 25,6 млрд руб., АО «Дом.РФ» – 50 млрд руб.

В пресс–релизе Минфина уточняется, что «в целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию», в апреле 2022 г. средства ФНБ в размере 2,5 млрд руб. были перечислены в бюджет государства.

Объем Фонда национального благосостояния за месяц сократился на 2 трлн рублей

Сокращения объема ФНБ на столь существенную величину – 2 трлн руб. за месяц – ранее не происходило, обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его мнению, пока власти не запустят новый механизм бюджетного правила, размер фонда будет только сокращаться, а в расходы пойдут по крайней мере те средства, которые не заблокированы. Объем ФНБ на конец года во многом будет зависеть от величины расходов бюджета, которая в свою очередь определяется геополитической обстановкой. В частности, как много затрат потребуется на спецоперацию, на докапитализацию банковского сектора, прямую отраслевую поддержку, добавляет Миронюк.

Основной фактор сокращения ФНБ – это резкое укрепление рубля в апреле, указывает кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Если Минфин не будет менять валютную структуру фонда, а тренд на укрепление рубля сохранится, то подобные переоценки в сторону снижения ФНБ в рублях будут продолжаться, считает эксперт.

За апрель рубль существенно укрепился к основным иностранным валютам. Согласно данным Мосбиржи, доллар 31 марта стоил 83,6 руб., евро – 92,9. В последний день торгов на площадке в апреле стоимость валют откатилась до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. Таким образом, рост рубля к доллару составил 16%, к евро – 21%.

Изменение рублевого размера ФНБ в апреле – следствие курсовой и особенно валютной переоценки, согласен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Движения по счетам в ликвидной части фонда фактически не было, заметил он. Ближе к концу года можно будет увидеть движение, связанное с финансированием дефицита, вероятнее всего, величиной более 2 трлн руб., добавляет эксперт.

Зачем Минфину менять бюджетное правило

Его функция будет сводиться просто к пополнению ФНБ, считают эксперты

ФНБ по бюджетному правилу пополняется за счет дополнительных доходов от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.). В начале марта Минфин сообщил о приостановке действия данного правила на нынешний год. Это произошло после того, как страны Запада в рамках санкций заморозили золотовалютные резервы (ЗВР) России, включая средства ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около $300 млрд, ЗВР России. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила заморозку резервов на сумму около $300 млрд. Она отмечала, что точную цифру назвать сложно из–за курсовых колебаний.

В конце апреля Антон Силуанов заявил, что Минфин подготовил предложения по новым бюджетным правилам, поскольку старые в текущих условиях не могут реализовываться. Он отметил, что в ближайшее время расходы будут финансироваться не только за счет доходов, но и из средств ФНБ. Для того чтобы фонд не был исчерпан, необходимо иметь ограничения по объему расходов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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