ФНБ на фоне укрепления рубля сократился на рекордную величину

Сокращения объема ФНБ на столь существенную величину – 2 трлн руб. за месяц – ранее не происходило, обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его мнению, пока власти не запустят новый механизм бюджетного правила, размер фонда будет только сокращаться, а в расходы пойдут по крайней мере те средства, которые не заблокированы. Объем ФНБ на конец года во многом будет зависеть от величины расходов бюджета, которая в свою очередь определяется геополитической обстановкой. В частности, как много затрат потребуется на спецоперацию, на докапитализацию банковского сектора, прямую отраслевую поддержку, добавляет Миронюк.