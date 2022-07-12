Бизнес предложил концепцию поддержки «президентских» промпарков

Бизнес предложил концепцию поддержки «президентских» промпарковПутин ранее поручил разработать условия для перезапуска кооперационных кластеров
Бизнес предложил правительству варианты механизмов стимулирования промышленных кластеров – создать концепцию поддержки экономики через промпарки ранее поручал президент. Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России направила 11 июля в Минпромторг перечень инициатив, которые должны поспособствовать развитию отрасли (документ есть у «Ведомостей»).
Ассоциация предлагает освободить участников промышленных кластеров от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов на период реализации проектов, а также снизить страховые взносы с 30 до 7,4%. Для этого потребуется внести изменения в Налоговый кодекс, а также подготовить постановление правительства, которое будет предусматривать условия предоставления субсидий и необходимую конфигурацию таких проектов. Предполагается, что преференции будут действовать в заявительном порядке.