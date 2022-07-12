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Бизнес предложил концепцию поддержки «президентских» промпарков

Путин ранее поручил разработать условия для перезапуска кооперационных кластеров
Анастасия Бойко
Промышленные кластеры представляют собой один из инструментов формирования научно-промышленного потенциала / Александр Кондратюк / РИА Новости

Бизнес предложил правительству варианты механизмов стимулирования промышленных кластеров – создать концепцию поддержки экономики через промпарки ранее поручал президент. Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России направила 11 июля в Минпромторг перечень инициатив, которые должны поспособствовать развитию отрасли (документ есть у «Ведомостей»).

Ассоциация предлагает освободить участников промышленных кластеров от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов на период реализации проектов, а также снизить страховые взносы с 30 до 7,4%. Для этого потребуется внести изменения в Налоговый кодекс, а также подготовить постановление правительства, которое будет предусматривать условия предоставления субсидий и необходимую конфигурацию таких проектов. Предполагается, что преференции будут действовать в заявительном порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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