Государственную недвижимость при аренде будут оценивать по кадастру на момент начала сделки

Процесс получения объекта недвижимости в аренду или в собственность – это государственная или муниципальная услуга, которая начинается с подачи в орган власти заявления и по общему правилу не должна длиться более 30 суток, поясняет Груздев: «Но на деле срок рассмотрения заявления может длиться месяцами и годами». «За это время кадастровая стоимость объекта недвижимости может существенно вырасти, – замечает он. – Например, на момент подачи заявления кадастровая стоимость земельного участка была 1 млн руб., а спустя год – 5 млн руб. В то же время размер арендной платы составляет 10% от кадастровой стоимости в год. В таких случаях, несмотря на то что на момент подачи заявления кадастровая стоимость была низкой, органы власти предоставляют имущество по более высокой кадастровой стоимости».