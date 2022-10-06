Малоимущие получат 40% всех соцвыплат в 2023 году

Сейчас критерии нуждаемости применяются при назначении четырех видов поддержки: единых денежных выплат семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, беременным женщинам, одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет, следует из проекта Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года. Но финансовую обеспеченность будут учитывать и при предоставлении нового вида поддержки – универсального пособия. Оно должно объединить все четыре вида выплат, которые рассчитываются с помощью критериев нуждаемости.