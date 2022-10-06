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Малоимущие получат 40% всех соцвыплат в 2023 году

На пособия с учетом нуждаемости в следующем году будет направлено 1,1 трлн руб.
Анастасия Бойко
Сергей Бобылев / ТАСС

В 2023 г. 40% расходов бюджета на соцвыплаты, не считая пенсий, будут назначены с учетом финансовой обеспеченности их получателей. Такую цель поставил Минфин, следует из материалов к проекту бюджета на следующие три года. Это повысит адресный характер мер социальной поддержки граждан, следует из документа.

Сейчас критерии нуждаемости применяются при назначении четырех видов поддержки: единых денежных выплат семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, беременным женщинам, одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет, следует из проекта Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года. Но финансовую обеспеченность будут учитывать и при предоставлении нового вида поддержки – универсального пособия. Оно должно объединить все четыре вида выплат, которые рассчитываются с помощью критериев нуждаемости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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