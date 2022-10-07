Белоусов прогнозирует нулевую экспортную пошлину на уголь в 2023 году

Белоусов прогнозирует нулевую экспортную пошлину на уголь в 2023 годуОбщий объем поступлений в бюджет от нее был запланирован на уровне 30 млрд рублей
Экспортную пошлину на уголь при текущих контрактных ценах российских угольных компаний, вероятно, не начнут взимать в 2023 г. Об этом 7 октября на форуме «Угольная отрасль – новые реалии» в Кемерово заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Введение этой пошлины прописано в проекте закона о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.
По словам Белоусова, в качестве пороговой цены, при которой экспортная пошлина не взимается, установлена экспортная цена российского угля на мировых рынках. Вице-премьер отметил, что для энергетического угля на Дальнем Востоке (основное для России экспортное направление) она сейчас составляет порядка $130-140/т. Он напомнил, что цена отсечения для пошлины установлена на уровне $150, то есть выше текущей контрактной цены.
Белоусов пояснил, что если конъюнктура улучшится и цена повысится за $150/т, то тогда часть сверхдохода будет изыматься в бюджет, в противном случае пошлина будет нулевой. «Скорее всего, вряд ли мы что-то соберем из экспортных пошлин с угольной отрасли в следующем году», – подчеркнул Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер добавил, что вопрос расчета ставки пошлины при контрактной цене выше $150/т еще обсуждается с Минфином. Общий объем дополнительных поступлений в бюджет от пошлин на уголь, по его словам, был запланирован на уровне около 30 млрд руб. в год.
Белоусов добавил, что при налогообложении угольной отрасли нужно отказаться от привязки к котировкам австралийского угля, так как дисконты к ценам на него составляют 50-60%, «иногда даже больше». Сейчас к котировкам австралийского угля (индексу SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС) привязана ставка НДПИ на уголь.
3 октября министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, заявил, что Минфин определил уровень «отсечки» экспортных цен, при превышении которого в 2023 г. угольным компаниям и производителям удобрений придется платить экспортные пошлины. Для энергетического угля базовый показатель составит $150/т, коксующегося – $170/т, для фосфорных и азотных удобрений – $500/т, калийных – $400/т. При этом Силуанов не уточнил, какие именно цены будут учитываться при установлении экспортных пошлин – мировые бенчмарки или российская экспортная цена с дисконтом.
В пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг. говорится, что дополнительные доходы бюджета от введения экспортных пошлин на удобрения и уголь в 2023 г. оцениваются в 135,6 млрд руб. Еще на 14,4 млрд руб. казна должна пополниться за счет повышения НДПИ для угольных компаний с 1 января по 31 марта 2023 г. Таким образом, общая налоговая нагрузка на производителей удобрений и угля в 2023 г. вырастет на 150 млрд руб. Ставки пошлин правительство пока не раскрывает. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что для угля обсуждается уровень в $9–10/т.
Основные экспортеры угля из России – СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Сибантрацит», «Эльгауголь», «СДС-уголь», «Кузбасская топливная компания», «Колмар», «Русский уголь», «Распадская», «Мечел». В этих компаниях на момент публикации на запросы «Ведомостей» не ответили.
Источник «Ведомостей» в одной из компаний угольной отрасли говорит, что с учетом роста тарифов на транспортировку и возросшей себестоимости добычи обсуждаемые уровни отсечения «не позволяют говорить о сверхприбылях».
Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что сейчас мировые цены на энергетический уголь находятся на исторических максимумах: на базисе FOB Австралия энергоуголь стоит около $400/т. Аналогичные российские марки, по его словам, торгуются с дисконтом около 70% (то есть около $120/т – «Ведомости»). Таким образом, российские экспортные цены находятся ниже уровня, который предполагает изъятие сверхдоходов.
Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов называет ту же цифру – около $120/т. Экспортная цена отечественных производителей на коксующийся уголь с учетом скидки на российские марки в 40-50% незначительно превышает уровень $150/т, отмечает Красноженов.
По мнению Красноженова, ожидать дальнейшего существенного роста мировых цен на энергоуголь сложно, учитывая рост ставок мировых ЦБ и общее замедление мировой экономики. Он добавляет, что дисконт на российский уголь будет зависеть от санкционного давления и геополитических рисков, которые пока что не снижаются.
Родионов считает, что экспортные цены на российский уголь в 2023 г. будут находиться существенно ниже отметки в $150/т. Причина тому – стабилизация экспортно-импортных потоков, которая произойдет на мировом рынке в ближайшие месяцы: российский уголь, на который в 2021 г. приходилось 70% импорта энергетического и бурого угля в Евросоюзе, будет замещаться поставками из ЮАР, США, Австралии, Индонезии и Колумбии. При этом, по мнению аналитика, на рынке постепенно «сходит на нет» фактор «шока предложения», из-за которого летом котировки угля в ЕС взлетели до более чем $350/т.
По данным биржи ICE, фьючерс на энергетический уголь в ЕС с конца сентября снизился с $320/т до $265/т. «В случае возвращения мировых цен к уровням 2021 г., когда стоимость угля в Европе составляла около $100/т, уровень в $150/т для российского сырья будет абсолютно недостижим», – говорит аналитик.
Цена на коксующийся уголь в 2023 г., по словам Красноженова, будет зависеть от объемов выплавки стали в Китае, Индии и других странах Азии. По оценке Альфа-банка, при фактическом отсутствии нового предложения на рынке коксующегося угля и ожидаемом росте инвестиций в инфраструктуру и строительство в регионе можно ожидать увеличения спроса и цен на коксующийся уголь в 2023 г.
Но даже если цена превысит пороговое значение, говорить о значительных поступлениях от экспортных пошлин на коксующийся уголь сложно, считает Красноженов. Родионов придерживается того же мнения. Он поясняет, что, по данным ЦДУ ТЭК, в 2021 г. на долю коксующегося угля приходилось лишь 11% российского угольного экспорта (22,6 млн т из 215,1 млн т).
По мнению Красноженова, влияние экспортных пошлин на финансовые показатели угольщиков можно будет оценить лишь тогда, когда будут известны размер пошлин, уровень мировых цен и размер дисконта на российский уголь.