Белоусов прогнозирует нулевую экспортную пошлину на уголь в 2023 году

Родионов считает, что экспортные цены на российский уголь в 2023 г. будут находиться существенно ниже отметки в $150/т. Причина тому – стабилизация экспортно-импортных потоков, которая произойдет на мировом рынке в ближайшие месяцы: российский уголь, на который в 2021 г. приходилось 70% импорта энергетического и бурого угля в Евросоюзе, будет замещаться поставками из ЮАР, США, Австралии, Индонезии и Колумбии. При этом, по мнению аналитика, на рынке постепенно «сходит на нет» фактор «шока предложения», из-за которого летом котировки угля в ЕС взлетели до более чем $350/т.