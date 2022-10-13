Банки хотят онлайн-канал для связи с Минобороны по мобилизованным

Банки хотят онлайн-канал для связи с Минобороны по мобилизованнымЦентром сбора данных по господдержке призывников должна стать ФНС
Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны – это нужно, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину. «Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Представитель аппарата правительства сказал, что письмо им пока не поступило.
Банки и работодатели могут не обладать актуальной информацией о конкретном месте службы заемщика или работника, обращают внимание в НСФР. Там предлагают предоставить доступ к государственным информационным системам с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Возможность направления через СМЭВ централизованного запроса в министерства и ведомства кредиторы считают «принципиально важной». Среди ведомств НСФР перечисляет Минобороны, Росгвардию, воинские формирования и прочие органы из закона «Об обороне».