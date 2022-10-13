Банки хотят онлайн-канал для связи с Минобороны по мобилизованным

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны – это нужно, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину. «Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Представитель аппарата правительства сказал, что письмо им пока не поступило.