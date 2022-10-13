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Банки хотят онлайн-канал для связи с Минобороны по мобилизованным

Центром сбора данных по господдержке призывников должна стать ФНС
Михаил Кузнецов
Кредиторы хотят автоматизировать обмен данными между Минобороны, кредиторами и мобилизованными / Донат Сорокин_ТАСС

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны – это нужно, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину. «Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Представитель аппарата правительства сказал, что письмо им пока не поступило.

Банки и работодатели могут не обладать актуальной информацией о конкретном месте службы заемщика или работника, обращают внимание в НСФР. Там предлагают предоставить доступ к государственным информационным системам с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Возможность направления через СМЭВ централизованного запроса в министерства и ведомства кредиторы считают «принципиально важной». Среди ведомств НСФР перечисляет Минобороны, Росгвардию, воинские формирования и прочие органы из закона «Об обороне».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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