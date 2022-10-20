Эксперты оценили эффект на инфляцию от трат 1 трлн рублей из резервов

Эксперты оценили эффект на инфляцию от трат 1 трлн рублей из резервовХотя распечатывание кубышки можно считать прямой денежной эмиссией, на цены это почти не повлияет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в текущем году. Средства пойдут в том числе на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение госдолга и предоставление бюджетных кредитов регионам, пояснил представитель Минфина в пресс-релизе. Право использовать в 2022 г. ФНБ для обеспечения сбалансированности бюджета предусмотрено в федеральном законодательстве, напомнил он.
Объем ФНБ на 1 октября составлял 10,8 трлн руб. ($188 млрд), из них ликвидная часть (средства на банковских счетах в ЦБ) – 7,5 трлн руб. ($131 млрд), следует из данных Минфина. В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 49,2 млрд евро, 5,3 млрд фунтов стерлингов, 768,3 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме и 264,3 млн руб. Еще 528,5 млрд руб. находилось на депозитах в ВЭБе. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, было размещено 314,6 млрд руб. и $2,2 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций – 329 млрд руб. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находилось 138,4 млрд руб.
В связи с западными санкциями часть ФНБ в евро, фунтах и иенах была заморожена, однако ЦБ как агент Минфина по управлению средствами фонда заявлял, что правительство сможет тратить накопленные средства, несмотря на заморозку. По сути, задействует механизм прямой денежной эмиссии, а замороженные средства, в счет которых ЦБ «напечатает» деньги, будут параллельно переноситься в состав резервов самого регулятора. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о «печатном станке», говорила, что исполнение ЦБ обязательств перед правительством по замороженным резервам не может в полном смысле считаться прямой эмиссией. Средства будут выпускаться в счет ранее произведенных и реализованных товаров, в частности нефти и газа, из доходов от продажи которых формировался фонд. По прогнозам Минфина, объем ФНБ на конец 2022 г. ожидается на уровне 8,99 трлн руб., в том числе ликвидная часть – 5,3 трлн руб.
Согласно действующему закону о бюджете, Минфин планировал доходы в 2022 г. на уровне 25 трлн руб., расходы – 23,7 трлн, таким образом, профицит ожидался в 1,3 трлн. Теперь расходы должны составить 29 трлн руб., доходы – 27,7 трлн руб., а дефицит – 1,3 трлн руб., следует из проекта бюджета на ближайшие три года.
По данным Росстата, на неделе с 11 по 17 октября инфляция продолжила замедляться – до 0,02% с 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие недели. До этого на протяжении 11 недель подряд наблюдалась дефляция. С начала года к 17 октября рост цен составил 10,55%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 13,1% с 13,36% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития. По прогнозу министерства, инфляции в России по итогам 2022 г. составит 12,4%. Счетная палата в заключении на проект бюджета на ближайшую трехлетку называла эту оценку излишне оптимистичной. С учетом текущих данных для того, чтобы по итогам года инфляция не превысила прогноз Минэкономразвития, в октябре – декабре цены должны расти темпами не выше 0,6% в месяц, считают аудиторы. С учетом планируемой с 1 декабря индексации тарифов на услуги ЖКХ на 8,5–9% (которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 процентного пункта в декабре) и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски превышения прогнозного показателя инфляции, отметили в контрольном ведомстве.
В сентябре Банк России улучшил прогноз по инфляции на 2022 г. с 12–15% до 11–13%. Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики, указывал регулятор в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров 16 сентября: дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики роста цен относительно цели. Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на следующую пятницу, 28 октября, тогда же регулятор должен обновить свой среднесрочный макропрогноз.
Эффект трат ФНБ
Финансирование бюджета в условиях снижения доходов при возросших тратах и дефиците инвестиционных инструментов закономерно идет через резервы, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Весомого проинфляционного влияния от такого механизма перераспределения ресурсов (ФНБ – бюджет) не ожидается, добавил он. Инфляция по итогам года, по его прогнозу, составит 14%. Решение использовать средства ФНБ для финансирования бюджетного дефицита было ожидаемым, отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. В июне министр финансов Антон Силуанов ориентировал на то, что в 2022 г. для финансирования расходов бюджета может быть использовано 3–4 трлн руб. из ФНБ, напомнила она: озвученная сумма в 1 трлн руб. не превышает ожидания. Поэтому прогноз по инфляции на декабрь 2022 г. остается прежним – 12–13%, добавила эксперт.
Инфляция декабрь к декабрю, вероятно, окажется в диапазоне 13–13,5%, оценил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Дополнительная индексация по тарифам ЖКХ несколько разогреет ее ближе к Новому году, отметил он. При прочих равных влияние на инфляцию от использования 1 трлн руб. из ФНБ было бы ненулевое, но относительно малое – доли процента, считает эксперт. В то же время надо учитывать, что планы по использованию средств фонда повлияют на решения ЦБ в рамках денежно-кредитной политики, поэтому чистый эффект мы можем и не заметить, заключил эксперт.