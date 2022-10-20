Эксперты оценили эффект на инфляцию от трат 1 трлн рублей из резервов

По данным Росстата, на неделе с 11 по 17 октября инфляция продолжила замедляться – до 0,02% с 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие недели. До этого на протяжении 11 недель подряд наблюдалась дефляция. С начала года к 17 октября рост цен составил 10,55%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 13,1% с 13,36% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития. По прогнозу министерства, инфляции в России по итогам 2022 г. составит 12,4%. Счетная палата в заключении на проект бюджета на ближайшую трехлетку называла эту оценку излишне оптимистичной. С учетом текущих данных для того, чтобы по итогам года инфляция не превысила прогноз Минэкономразвития, в октябре – декабре цены должны расти темпами не выше 0,6% в месяц, считают аудиторы. С учетом планируемой с 1 декабря индексации тарифов на услуги ЖКХ на 8,5–9% (которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 процентного пункта в декабре) и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски превышения прогнозного показателя инфляции, отметили в контрольном ведомстве.