Процентные ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с 2001 года

Процентные ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с 2001 годаРынок сократился в объемах, и в дальнейшем падение может продолжиться
Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до самого высокого уровня с 2001 г. Он достиг 7,16%, сообщила Ассоциация ипотечных банков (МВА). В докладе отмечается, что на жилищный сектор оказывает влияние ужесточение финансовых условий.
Главным фактором является резкое повышение ставки ФРС США (сейчас она 3-3,25%), направленное на борьбу с разогнавшейся до сорокалетних максимумов инфляцией – 8,2% в сентябре при таргете в 2%. На заседании ФРС на следующей неделе ожидается очередное повышение базовой ставки на 0,75 п.п.
Продаж новых домов в США в сентябре упали на 10,9% в сравнении с августом – это лучше ожиданий снижения на 13,9%, но все же предполагает ухудшение ситуации на жилищном рынке страны по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
Даже сейчас базовая инфляция остается выше ставки Федрезерва, поэтому ставки будут повышаться и дальше, считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Тот факт, что базовая инфляция продолжает расти, он считает показателем того, что борьба с ней не была успешной. Второй фактор, на который эксперт обращает внимание, — это ликвидность ипотечного рынка и рынка ипотечных облигаций, которая достаточно низкая, что отражает ситуацию в целом на долговом рынке США.
Рынок жилья в стране уже затормозился: ипотечные ставки на максимумах, а цены остаются высокими в связи с малым объемом предложения. «Такое положение относительно замороженного рынка неустойчиво даже на горизонте нескольких месяцев», — считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. «При сохранении уровня ставок или даже их дальнейшего повышения будет превалировать модель на сохранение средств на депозитах. Эта модель снизит спрос на недвижимость», — добавляет он.
«Рынок жилья вошел в фазу разворота», — считает Сусин. На нем уже наблюдалось сильное падение продаж как на первичном, так и на вторичном рынке. Рынок сократился в объемах, и в дальнейшем скорее всего падение будет продолжаться, так за последние два года ипотечный платеж фактически удвоился. Что касается выпуска ипотечных облигаций, то он с 2021 г. сократился практически вдвое, добавляет он.
Тем временем российский рынок действует по иным правилам из-за большого объема субсидированного ипотечного кредитования, отмечает Сусин. На нем разнонаправленные тенденции: падение спроса, которое было в первой половине года, сменилось его восстановлением к осени текущего года, но в целом рынок начинает входить в фазу стагнации.
Ситуация на рынке недвижимости скажется и на облигациях, обеспеченных ипотекой. В этом случае главное, чтобы не повторилась ситуация 2008 г., и изменения не стали критическими с точки зрения стоимости обеспечения ипотечных кредитов, считает Выломов. «Пока ситуация не выглядит критичной, и регуляторы, наученные горьким опытом, вероятно, все же держат руку на пульсе и имеют стратегии на такой сценарий», — поясняет он.