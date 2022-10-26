Процентные ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с 2001 года

«Рынок жилья вошел в фазу разворота», — считает Сусин. На нем уже наблюдалось сильное падение продаж как на первичном, так и на вторичном рынке. Рынок сократился в объемах, и в дальнейшем скорее всего падение будет продолжаться, так за последние два года ипотечный платеж фактически удвоился. Что касается выпуска ипотечных облигаций, то он с 2021 г. сократился практически вдвое, добавляет он.