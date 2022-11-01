РСПП предложил Мишустину поддержать производителей редких металлов

РСПП предложил Мишустину поддержать производителей редких металловИнвесторы хотят налоговые льготы, дешевое финансирование и гарантии закупок в Росрезерв
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ряд налоговых льгот и стимулирующих мер для поддержки отрасли добычи редких и редкоземельных металлов (РРЗМ). Об этом говорится в письме от 28 октября за подписью президента РСПП Александра Шохина на имя премьер-министра Михаила Мишустина (есть у «Ведомостей»).
Ранее об отправке письма сообщила пресс-служба ассоциации, не раскрывая деталей. В релизе РСПП лишь уточнялось, что в документе «освещены наиболее острые проблемные вопросы, которые влияют на эффективность работы отечественных предприятий в отрасли РРЗМ».
Мировой спрос на РРЗМ в 2005-2021 г. вырос в 2 раза и достиг 125 000 т в год, указывает Шохин в письме. К 2030 г. спрос может достичь 315 000 т в год, что приведет к резкому ужесточению глобальной конкуренции за ресурсы. При этом Россия, занимая второе место в мире по запасам РРЗМ, по его словам, является импортозависимой по этим металлам (по разным видам зависимость достигает от 80% до 100%). Это не позволяет решить задачу достижения технологического суверенитета страны, «поставленную президентом РФ в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме», пишет Шохин.
В документе отмечается, что введенные с февраля 2022 г. антироссийские санкции «прервали поставки в страну многих редких металлов, сделали невозможным использование традиционных логистических цепочек и ограничили поставки высоких технологий и оборудования». В результате Россия оказалась лишена стратегических металлов для передовых отраслей промышленности.
По оценке РСПП, отечественная отрасль РРЗМ проигрывает в борьбе за частные инвестиции более традиционным горно-металлургическим проектам, а система господдержки не включает достаточно масштабных стимулов для развития проектов по добыче РРЗМ.
РСПП для поддержки и стимулирования развития отрасли предлагает:
гармонизацию Налогового кодекса (НК) (сейчас в статьях «Добытое полезное ископаемое» и «Налоговые ставки» указаны разные перечни редких металлов. -»Ведомости») и дополнение перечня руд редких металлов рудами титана, вольфрама, молибдена и циркония;
отмену рентного коэффициента 3,5 к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и сохранение остальных стимулирующих коэффициентов для руд всех редких металлов на 15 лет с гарантией их неухудшения со стороны государства;
обеспечение долгосрочного (10-15 лет) и дешёвого (3-5% годовых) финансирования реализации проектов по разработке месторождений руд редких металлов через механизм проектного финансирования без дополнительного банковского обеспечения;
включение действующих проектов по разработке месторождений руд редких металлов в Арктике в перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне РФ (более 70% запасов российских редкоземельных металлов находятся именно в этой зоне);
обеспечение вертикальной (товарные цепочки от добычи и переработки редкометалльных руд и концентратов до предприятий-потребителей конечной продукции) и горизонтальной (инфраструктурная обеспеченность и логистические цепочки от районов добычи и переработки редкометалльных руд и концентратов до потребителей конечной продукции) кооперации предприятий при сохранении их независимости в целях конкурентоспособности отрасли;
разработку долгосрочной (на 15 лет) программы госзакупок (в том числе через Росрезерв) продукции отрасли по рыночным ценам.
Источник «Ведомостей» в РСПП отмечает, что одно из предложений, обсуждавшееся на профильном комитете ассоциации не вошло в финальную версию письма. Изначально также предлагалось «обеспечить широкую поддержку экспорта российской продукции отрасли РРЗМ высоких переделов и товаров на ее основе на мировые рынки» (в том числе содействие в заключении офф-тейк контрактов), уточняет он. Руководитель рабочей группы по развитию редкометальной отрасли комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП Андрей Тренин сказал «Ведомостям», что этот вопрос «будет дополнительно проработан в рамках рабочей группы с привлечением соответствующих ведомств и организаций».
Тема зависимости России от импорта редких металлов, неоднократно обсуждалась на разных уровнях – вплоть до президента России. В мае 2021 г. на проблему недостаточного воспроизводства дефицитных и стратегических ископаемых в России указывала Счетная палата (СП). По оценкам СП, в 2018-2020 гг. потребности экономики России в титане и литии полностью обеспечивались за счет импорта, по цирконию импорт закрывал 87% внутреннего спроса, по молибдену – 40,5%, по вольфраму – 18%. В 2022 г. Минпромторг включил в проект стратегии развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов — ильменита (титанового сырья), лития, вольфрама, молибдена, ниобия («Ведомости» писали об этом 12 сентября).
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что в складывающихся макроэкономических условиях инвесторам необходимо дешевое и долгосрочное финансирование проектов разработки месторождений, поэтому спрос на него с их стороны «может быть очень сильным». «Выстроить вертикальные и горизонтальные цепочки переработки редкометалльного сырья они смогут сами при минимальном содействии государства», — считает эксперт.
Наиболее эффективной мерой поддержки, по мнению Хазанова, могло бы стать содействие экспорту продукции на основе РРЗМ, поскольку ее потребление внутри России «крайне ограничено».
Аналитик «Финама» Алексей Калачев также считает наиболее важным для налаживания всей цепочки производства редких металлов (например, таких как вольфрам и молибден), создать гарантии сбыта. В этом плане лучше всего помогли бы закупки металлов этой группы в Росрезерв, говорит он. «Если эта отрасль нужна нашей промышленности, то она, безусловно, в текущих условиях не сможет развиваться без господдержке», — уверен он.
Калачев поясняет, что долгое время Россия, имеющая значительные запасы РРЗМ, не имела всей цепочки производства — от добычи до выпуска конечной продукции. «Рудный концентрат поставлялся за границу, а готовый продукт импортировался, — поясняет Калачев. — Но с утратой традиционных импортеров из-за санкций страна нуждается в налаживании собственного производства. Но выйти на китайский рынок сразу не получится, поскольку там высока конкуренция и важное значение будет иметь цена, по которой мы предложим свою продукцию».
Источник «Ведомостей» в одной из компаний, занимающихся разработкой РРЗМ, говорит, что наиболее важны предложения по закупке в Росрезерв, включение действующих проектов отработки месторождений руд редких металлов в Арктике в перечень приоритетных инвестпроектов, реализуемых в Арктической зоне и обеспечение долгосрочного и дешевого финансирования. «Именно в такой последовательности», — добавляет он.
В подготовке статьи принимала участие Анастасия Бойко