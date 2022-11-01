РСПП предложил Мишустину поддержать производителей редких металлов

Мировой спрос на РРЗМ в 2005-2021 г. вырос в 2 раза и достиг 125 000 т в год, указывает Шохин в письме. К 2030 г. спрос может достичь 315 000 т в год, что приведет к резкому ужесточению глобальной конкуренции за ресурсы. При этом Россия, занимая второе место в мире по запасам РРЗМ, по его словам, является импортозависимой по этим металлам (по разным видам зависимость достигает от 80% до 100%). Это не позволяет решить задачу достижения технологического суверенитета страны, «поставленную президентом РФ в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме», пишет Шохин.