Английская экономика уже вошла в рецессию

Английская экономика уже вошла в рецессиюЗастой продлится не больше двух лет, считают эксперты
Экономика Великобритании находится в состоянии рецессии, заявил министр финансов королевства Джереми Хант в четверг во время своего выступления в палате общин. Его слова передает Bloomberg. При этом по итогам 2022 г. рост британской экономики составит 4,2%, утверждает министр. Уже в 2023 г. ее ждет падение на 1,4% и возвращение к росту на 1,3 и 2,6% в 2024 и 2025 гг. соответственно.
Хант ожидает инфляцию на уровне 9,1% по итогам 2022 г. и 7,4% по итогам 2023 г. Причиной рекордной за последние 40 лет инфляции в стране министр назвал внешнеполитические условия, в том числе рост цен на топливо в связи с сокращением поставок из России. Уровень безработицы, по его словам, вырастет с 3,6% в 2022 г. до 4,9% в 2023 г.
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