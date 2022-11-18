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Английская экономика уже вошла в рецессию

Застой продлится не больше двух лет, считают эксперты
Антон Козлов
Основными причинами рецессии для Великобритании являются риски роста инфляции и падение уровня жизни / Peter Nicholls / Reuters

Экономика Великобритании находится в состоянии рецессии, заявил министр финансов королевства Джереми Хант в четверг во время своего выступления в палате общин. Его слова передает Bloomberg. При этом по итогам 2022 г. рост британской экономики составит 4,2%, утверждает министр. Уже в 2023 г. ее ждет падение на 1,4% и возвращение к росту на 1,3 и 2,6% в 2024 и 2025 гг. соответственно.

Хант ожидает инфляцию на уровне 9,1% по итогам 2022 г. и 7,4% по итогам 2023 г. Причиной рекордной за последние 40 лет инфляции в стране министр назвал внешнеполитические условия, в том числе рост цен на топливо в связи с сокращением поставок из России. Уровень безработицы, по его словам, вырастет с 3,6% в 2022 г. до 4,9% в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных