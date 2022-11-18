Английская экономика уже вошла в рецессию

Хант ожидает инфляцию на уровне 9,1% по итогам 2022 г. и 7,4% по итогам 2023 г. Причиной рекордной за последние 40 лет инфляции в стране министр назвал внешнеполитические условия, в том числе рост цен на топливо в связи с сокращением поставок из России. Уровень безработицы, по его словам, вырастет с 3,6% в 2022 г. до 4,9% в 2023 г.