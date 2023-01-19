ЦБ назвал причины ослабления рубля в конце 2022 года

ЦБ назвал причины ослабления рубля в конце 2022 годаСамым «неоднозначным» фактором стала конвертация валютных депозитов в рублевые
В середине декабря 2022 г. российская валюта начала резко ослабевать, а объем торгов на валютном рынке в этом месяце впервые после февраля достиг 8,9 трлн руб., пишет Банк России в новом обзоре рисков финансовых рынков. Основной рост был в парах «юань/рубль» и «доллар/юань», совокупная доля которых достигла 37% в декабре (в октябре – 31%). При этом объем торгов с парой «доллар/юань» в последний месяц года вырос в два раза относительно октября, до 950 млрд руб. (11% объема торгов). Торги валютной парой «доллар/рубль», наоборот, в декабре сократились до минимума с начала года и составили 40% всего объема торгов.
С 15 по 21 декабря на спотовом валютном рынке курс рубля снизился относительно доллара и евро на 10,94 и 10,66% соответственно, а относительно юаня – на 9,97%.
Банк России назвал несколько причин резкого ослабления рубля в середине декабря.
Первая – снижение объемов продаж валютной выручки экспортерами. В декабре 2022 г. среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров составили $15 млрд. Это минимальное значение за весь прошедший год. Основная причина, которую выделяет ЦБ, – снижение продаж у нефтегазового сектора. Их среднедневные объемы начали падать во второй половине декабря, составляя 37,7 млрд руб. ($576 млн). Это на 24% меньше, чем в первой половине декабря.
Снижение предложения иностранной валюты носит отчасти сезонный характер, объясняет ЦБ. Оно происходило на фоне падения цен на поставляемые углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта.
Основные агенты реализации валютной выручки экспортеров – системно значимые банки, которые также являются крупнейшими продавцами валюты на рынке. Но продажи в ноябре и декабре (727 млрд и 725 млрд руб. соответственно) были меньше октября (837 млрд руб.)
Вторая причина ослабления рубля – спрос на «токсичные» доллары и евро со стороны отдельных участников.
Основными покупателями валюты на бирже в декабря были банки, не относящиеся к системно значимым. Хотя в ноябре и декабре объемы их покупок (506 млрд и 567 млрд руб. соответственно) были ниже октября (678 млрд руб.), 68% всех сделок пришлись на вторую половину месяца (386 млрд руб.), отмечает ЦБ.
Спрос на «токсичную» валюту был и у клиентов, выкупающих бизнес компаний из недружественных стран, которые уходили с российского рынка из-за санкций, говорится в обзоре. Например, в ноябре японский концерн Nissan передал 100% своих активов подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).
Повлияло и ускорение процесса конвертации валютных депозитов в рублевые к концу года, отмечает ЦБ: это привело к росту спроса банков на иностранную валюту в целях компенсации влияния на открытую валютную позицию (ОВП). «Это самый неоднозначный фактор», – пишут аналитики ПСБ. Обычно конвертация кредитов может приводить к спросу на валюту со стороны клиентов или банков, покрывающих ОВП, отмечают они. При конвертации валютных депозитов в рублевые у банка возникает длинная ОВП в валюте (активы в валюте больше пассивов в ней) и покупка валюты на баланс только ухудшит ситуацию с ОВП, обращают внимание авторы Telegram-канала «Твердые цифры». «Есть сомнения, что банки в ответ на ухудшение ОВП из-за конвертации депозитов решили ее дополнительно ухудшить, покупая валюту на баланс», – отмечают они.
Еще один повлиявший на рубль фактор, который выделяет ЦБ, – покупка валюты гражданами. Физлица продают валюту систематически, но в декабре таких продаж с их стороны не наблюдалось, сообщает регулятор. Исключением стало 15 декабря, когда граждане продали через крупнейшие банки «токсичной» валюты на 25,8 млрд руб. Это временно замедлило ослабление рубля. В целом в ноябре и декабре на биржевом рынке и через крупнейшие банки физлица купили валюты на общую сумму 70,1 млрд и 154,2 млрд руб. соответственно, что также негативно сказалось на динамике курса рубля.