ЦБ назвал причины ослабления рубля в конце 2022 года

Повлияло и ускорение процесса конвертации валютных депозитов в рублевые к концу года, отмечает ЦБ: это привело к росту спроса банков на иностранную валюту в целях компенсации влияния на открытую валютную позицию (ОВП). «Это самый неоднозначный фактор», – пишут аналитики ПСБ. Обычно конвертация кредитов может приводить к спросу на валюту со стороны клиентов или банков, покрывающих ОВП, отмечают они. При конвертации валютных депозитов в рублевые у банка возникает длинная ОВП в валюте (активы в валюте больше пассивов в ней) и покупка валюты на баланс только ухудшит ситуацию с ОВП, обращают внимание авторы Telegram-канала «Твердые цифры». «Есть сомнения, что банки в ответ на ухудшение ОВП из-за конвертации депозитов решили ее дополнительно ухудшить, покупая валюту на баланс», – отмечают они.