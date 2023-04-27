Юань стал самой популярной валютой КНР в трансграничной торговле

Мировые валюты не живут более 100 лет, поэтому сейчас можно наблюдать закат эры доллара и, наоборот, начало расцвета эпохи юаня, отмечает аналитик компании «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Во многом успехами своей валюты Китай обязан России, которая из-за санкций активно переводит свою торговлю на юань. В условиях конфронтации с Западом для России Китай стал крупнейшим торговым партнером вместо ЕС, общий объем торговли в этом году, по оценке эксперта, достигнет $200–220 млрд. В дальнейшем объем российско-китайской торговли будет возрастать, так как Россия заинтересована в китайском экспорте автомобилей и высокотехнологичных товаров, который стимулируется Пекином. Кроме того, для многих стран юань превращается в резервную валюту и, пусть его время когда-нибудь тоже пройдет, сейчас его рассвет только начинается, резюмирует Кочетков.