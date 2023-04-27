Юань стал самой популярной валютой КНР в трансграничной торговле

Юань стал самой популярной валютой КНР в трансграничной торговлеЕго доля достигла 48%, и он обогнал доллар США
Китайский юань обогнал доллар США в качестве самой используемой трансграничной валюты, сообщило 26 апреля агентство Bloomberg. Согласно исследованиям агентства на основе данных платежной системы SWIFT, доля юаня в трансграничных платежах КНР на конец марта достигла исторического максимума в 48% при том, что в 2010 г. этот показатель практически равнялся нулю. Доля доллара в китайских внешнеторговых операциях за этот же период упала с 83 до 47%. Эти данные приведены на основе анализа объема всех видов сделок, в том числе торговли ценными бумагами между рынками капитала материкового Китая и Гонконга.
Китайские власти выражают удовлетворение укреплением доли юаня в трансграничных расчетах. 21 апреля пресс-секретарь Государственного валютного управления отметила на брифинге, что усиление доли юаня как средства трансграничных расчетов позволит китайским фирмам снизить валютные риски, сообщило издание China Daily.
Ранее в апреле Financial Times на основе данных SWIFT писала, что за год с начала специальной военной операции России на Украине доля юаня в глобальных торговых расчетах выросла с 2 до 4,5%. Ровно на такую же величину – 2,5% – упала доля доллара в международной торговле. При этом общий объем мировой торговли в 2022 г. составил $32 трлн, а общий объем внешней торговли Китая за тот же период – 42,07 трлн юаней (более $6,2 трлн). В январе 2023 г. таможенное управление КНР сообщило, что торговый оборот России и Китая за 2022 г. увеличился на 29,3% до рекордной суммы в $190,27 млрд.
Мировые валюты не живут более 100 лет, поэтому сейчас можно наблюдать закат эры доллара и, наоборот, начало расцвета эпохи юаня, отмечает аналитик компании «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Во многом успехами своей валюты Китай обязан России, которая из-за санкций активно переводит свою торговлю на юань. В условиях конфронтации с Западом для России Китай стал крупнейшим торговым партнером вместо ЕС, общий объем торговли в этом году, по оценке эксперта, достигнет $200–220 млрд. В дальнейшем объем российско-китайской торговли будет возрастать, так как Россия заинтересована в китайском экспорте автомобилей и высокотехнологичных товаров, который стимулируется Пекином. Кроме того, для многих стран юань превращается в резервную валюту и, пусть его время когда-нибудь тоже пройдет, сейчас его рассвет только начинается, резюмирует Кочетков.