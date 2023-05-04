Реальные доходы россиян увеличились на 0,1%

Зарплаты граждан показывают более заметный рост – в номинальном выражении они увеличились в феврале на 13,2% до 65 094 руб. В реальном – рост составил 2%. В январе зарплата увеличилась на 12,4% в номинальном выражении и на 0,6% в реальном. Инфляция по итогам января составляла 11,77%, по итогам февраля – 10,99%.