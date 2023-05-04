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Реальные доходы россиян увеличились на 0,1%

Зарплаты в феврале выросли на 13,2% в номинальном выражении
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

Зарплаты граждан показывают более заметный рост – в номинальном выражении они увеличились в феврале на 13,2% до 65 094 руб. В реальном – рост составил 2%. В январе зарплата увеличилась на 12,4% в номинальном выражении и на 0,6% в реальном. Инфляция по итогам января составляла 11,77%, по итогам февраля – 10,99%.

В феврале самой прибыльной оказалась работа в области добычи нефти и газа (в среднем 159 547 руб.), а самой низкооплачиваемой – в производстве одежды (28 461 руб.).

В структуре финансовых источников доля оплаты труда с января по март увеличилась. Оплата труда в общей модели занимает 63,9% (+1,5 п. п.), соцвыплаты – 19,4% (-0,8 п. п.), заработок от собственности – 4,4% (-0,2 п. п.). Доля прибыли от предпринимательской деятельности выросла с 6,4 до 7%. На прочие денежные поступления (включают в себя в том числе теневые доходы) приходится 5,3% (-1,3 п. п.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных