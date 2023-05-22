Президент может встретиться с «Деловой Россией» в День предпринимателя

«Это День предпринимательства, мы будем проводить очередной форум. Надеемся, что смогут участвовать уважаемые гости и что глава государства найдет на это время», – сообщил он «Ведомостям». По его словам, предприниматели планируют обсудить с президентом перезапуск инвестиционного цикла, финансирование проектов, а также тему административного давления.