Президент может встретиться с «Деловой Россией» в День предпринимателя

Президент может встретиться с «Деловой Россией» в День предпринимателяНа форуме объединения планируют обсудить восстановление новых регионов
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с бизнесом 26 мая, в День предпринимателя. Главу государства ждут на ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к организации, и подтвердил близкий к правительству источник. «Ведомости» также направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Председатель «Деловой России» Алексей Репик подтвердил, что на форуме объединения ждут Путина.
«Это День предпринимательства, мы будем проводить очередной форум. Надеемся, что смогут участвовать уважаемые гости и что глава государства найдет на это время», – сообщил он «Ведомостям». По его словам, предприниматели планируют обсудить с президентом перезапуск инвестиционного цикла, финансирование проектов, а также тему административного давления.