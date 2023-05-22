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Президент может встретиться с «Деловой Россией» в День предпринимателя

На форуме объединения планируют обсудить восстановление новых регионов
Анастасия Бойко
«Деловая Россия» надеется отметить День предпринимательства вместе с президентом Владимиром Путиным / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с бизнесом 26 мая, в День предпринимателя. Главу государства ждут на ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к организации, и подтвердил близкий к правительству источник. «Ведомости» также направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик подтвердил, что на форуме объединения ждут Путина.

«Это День предпринимательства, мы будем проводить очередной форум. Надеемся, что смогут участвовать уважаемые гости и что глава государства найдет на это время», – сообщил он «Ведомостям». По его словам, предприниматели планируют обсудить с президентом перезапуск инвестиционного цикла, финансирование проектов, а также тему административного давления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных