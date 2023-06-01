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Власти предложили новый механизм сбора налогов с купонных доходов

В некоторых случаях инвестор платит налог с суммы, которая не является его фактическим доходом
Софья Шелудченко
При покупке бумаги на вторичном рынке инвестор платит «тело» облигации и сумму рассчитанного на день сделки / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые должны устранить проблему налогообложения дохода по облигациям, если инвестор купил их на вторичном рынке. Документ опубликован в базе нижней палаты. Предполагается, что закон вступит в силу спустя месяц после принятия. Ассоциация владельцев облигаций (АВО), участвовавшая в обсуждениях инициативы, ожидает принятия закона не позднее июля, говорит ее представитель.

Сейчас при покупке бумаги на вторичном рынке инвестор платит «тело» облигации и сумму рассчитанного на день сделки полученного накопленного купонного дохода (НКД). Этот доход – часть «круглой» суммы купона, которая накопилась на определенный день после выплаты прошлого. Она рассчитывается пропорционально каждому дню владения. НКД от прошлого владельца облигации начисляется инвестору при покупке. Но когда наступает день процентных выплат, брокер удерживает НДФЛ (13 или 15%) со всего размера купона, хотя при расчете финальной суммы, причитающейся инвестору, из значения вычитается НКД, уплаченный при покупке. Новый владелец получает купон за минусом уплаченного в момент покупки НКД, а вот налог ему приходится платить с полной суммы, поясняет аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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