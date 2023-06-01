Власти предложили новый механизм сбора налогов с купонных доходов

Сейчас при покупке бумаги на вторичном рынке инвестор платит «тело» облигации и сумму рассчитанного на день сделки полученного накопленного купонного дохода (НКД). Этот доход – часть «круглой» суммы купона, которая накопилась на определенный день после выплаты прошлого. Она рассчитывается пропорционально каждому дню владения. НКД от прошлого владельца облигации начисляется инвестору при покупке. Но когда наступает день процентных выплат, брокер удерживает НДФЛ (13 или 15%) со всего размера купона, хотя при расчете финальной суммы, причитающейся инвестору, из значения вычитается НКД, уплаченный при покупке. Новый владелец получает купон за минусом уплаченного в момент покупки НКД, а вот налог ему приходится платить с полной суммы, поясняет аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.