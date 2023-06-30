Сбережения американских беби-бумеров спасут экономику от рецессии

Выход в США на пенсию представителей поколения беби-бумеров (послевоенные дети. – «Ведомости») спасет американскую экономику от рецессии. Об этом заявил президент консультационного агентства Yardeni Research и ветеран финансового рынка Эд Ярдени. Его колонка опубликована на сайте компании. «Пандемийные накопления» (в начале 2020 г. Федеральная резервная система (ФРС) в связи с «вертолетными выплатами» фиксировала резкое увеличение сбережений американцев, составившее 26,4% г/г во II квартале) населения заканчиваются и это может утопить американскую экономику, считает он. Ярдени оценил дефицит потребительского спроса в $75 трлн. Когда беби-бумеры выйдут на пенсию, рынок получит доступ к их сбережениям, общий объем которых оценивается более чем в $70 трлн. Сейчас средства частично изъяты из экономики – они находятся под управлением пенсионных фондов, вложены в недвижимость и т. д. Предполагается, что после выхода на пенсию американцы распечатают накопления.