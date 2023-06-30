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Сбережения американских беби-бумеров спасут экономику от рецессии

Родившиеся после войны американцы накопили $70 трлн и скоро начнут их тратить
Антон Козлов
Reuters

Выход в США на пенсию представителей поколения беби-бумеров (послевоенные дети. – «Ведомости») спасет американскую экономику от рецессии. Об этом заявил президент консультационного агентства Yardeni Research и ветеран финансового рынка Эд Ярдени. Его колонка опубликована на сайте компании. «Пандемийные накопления» (в начале 2020 г. Федеральная резервная система (ФРС) в связи с «вертолетными выплатами» фиксировала резкое увеличение сбережений американцев, составившее 26,4% г/г во II квартале) населения заканчиваются и это может утопить американскую экономику, считает он. Ярдени оценил дефицит потребительского спроса в $75 трлн. Когда беби-бумеры выйдут на пенсию, рынок получит доступ к их сбережениям, общий объем которых оценивается более чем в $70 трлн. Сейчас средства частично изъяты из экономики – они находятся под управлением пенсионных фондов, вложены в недвижимость и т. д. Предполагается, что после выхода на пенсию американцы распечатают накопления.

Выплеск такого объема позволит значительно сократить риски рецессии в США как минимум до 2029 г., считает Ярдени. Для сравнения: весь мировой ВВП за 2022 г. оценивается в $101 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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