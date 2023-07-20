Минфин и ФНС решили расширить режим налогового мониторинга

Власти хотят охватить налоговым мониторингом большее количество компаний. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС, информацию подтвердил федеральный чиновник. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к налоговому мониторингу вправе присоединяться компании с оборотом от 1 млрд, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн руб.