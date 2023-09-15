«Сбер» раскритиковал предложение «Почты России» об инфраструктурном сборе

«Сбер» раскритиковал предложение «Почты России» об инфраструктурном сбореПоддержка социально значимых убыточных объектов «Почты» возможна лишь от государства, считают в банке
У инициативы «Почты России» о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент – «Сбер». Банк считает такие инициативы «неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику», отмечается в письме «Сбера», направленном в АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией письма, его получение подтвердил представитель «Цифровой экономики».
«В АНО постоянно ведется сбор мнений учредителей игроков отраслей по тем или иным инициативам», – сообщил «Ведомостям» представитель «Цифровой экономики». Он добавил, что в состав учредителей АНО входят как крупнейшие интернет-компании, так и «Почта России». «Цифровая экономика» принимает участие в выстраивании диалога всех заинтересованных лиц», – резюмировал представитель АНО.