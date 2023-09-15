«Сбер» раскритиковал предложение «Почты России» об инфраструктурном сборе

У инициативы «Почты России» о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент – «Сбер». Банк считает такие инициативы «неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику», отмечается в письме «Сбера», направленном в АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией письма, его получение подтвердил представитель «Цифровой экономики».