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«Сбер» раскритиковал предложение «Почты России» об инфраструктурном сборе

Поддержка социально значимых убыточных объектов «Почты» возможна лишь от государства, считают в банке
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Против «квазиналога» с e-commerce в пользу «Почты России» выступили и Сбербанк, и все ключевые игроки отрасли / Андрей Гордеев / Ведомости

У инициативы «Почты России» о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент – «Сбер». Банк считает такие инициативы «неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику», отмечается в письме «Сбера», направленном в АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией письма, его получение подтвердил представитель «Цифровой экономики».

«В АНО постоянно ведется сбор мнений учредителей игроков отраслей по тем или иным инициативам», – сообщил «Ведомостям» представитель «Цифровой экономики». Он добавил, что в состав учредителей АНО входят как крупнейшие интернет-компании, так и «Почта России». «Цифровая экономика» принимает участие в выстраивании диалога всех заинтересованных лиц», – резюмировал представитель АНО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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