ОЭСР улучшила прогноз по экономике России

ОЭСР улучшила прогноз по экономике РоссииОжидания по росту мировой экономики увеличены до 3%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свои оценки динамики российской экономики в текущем году: теперь, после ожидавшегося в июне падения ВВП на 1,5%, эксперты прогнозируют рост показателя на 0,8%. Также пересмотрен прогноз на 2024 г.: с падения на 0,4% до роста на 0,9%. Ожидания по инфляции в России были пересмотрены с 5,38 до 5,25% в 2023 г. и с 5,21 до 5,24% в 2024 г.
По оценке ОЭСР, мировая экономика по итогам текущего года вырастет на 3% – против ожидавшихся в июне 2,7%. При этом прогноз был понижен на 2024 г. – с 2,9 до 2,7%.
«Наши ожидания в сегодняшнем промежуточном экономическом прогнозе в целом совпадают с расчетами предыдущей [июньской] оценки. Пока что удалось избежать значительного усиления стресса на финансовых рынках после нестабильности банковского сектора в начале года. Тем не менее глобальная экономика продолжает сталкиваться с проблемами повышенной инфляции, низкого роста и относительно слабой торговли», – приводятся в пресс-релизе слова генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна.
В ОЭСР отмечают, что, несмотря на замедление китайской экономики, Азия продолжает оставаться главным драйвером мирового роста, четверка стран-лидеров по ожидаемой динамике ВВП за 2023 г. не изменилась с июньского прогноза: в нее входят Индия (6,3%), КНР (5,1%), Индонезия (4,9%) и Турция (4,3%). На четвертое место в этом рейтинге поднялась Мексика, ее прогноз был улучшен с 2,6 до 3,3%. На пятом месте – Бразилия, ее экономика, по ожиданиям ОЭСР, вырастет на 3,2% вместо ожидавшихся ранее 1,7%.
Оценки роста Китая были понижены с июньских 5,4 до 5,1% на 2023 г. и с 5,1 до 4,6% на 2024 г. «Знаки замедления китайской экономической активности вызывают беспокойство, учитывая важность КНР для мирового роста, торговли и финансовых рынков. Высокая закредитованность и масштабы проблемного сектора недвижимости создают существенные трудности», – указывают эксперты ОЭСР. По их словам, потребительские расходы восстанавливались медленно после открытия экономики, при этом население концентрировало большие объемы сбережений на фоне отсутствия масштабных систем социальной защиты. За последнее время было множество инициатив для поддержания экономической активности, включая небольшие сокращения процентных ставок, но эффективность таких мер пока оценить сложно, говорится в докладе.
Вместе с этим организация повысила прогноз по ВВП США. Так, ожидается, что американская экономика вырастет на 2,2% в 2023 г. – против ожидавшихся в июне 1,6%. В 2024 г. рост составит 1,3%, вместо предполагаемого ранее 1%. Без значительных изменений остались прогнозы ОЭСР по американской инфляции: в текущем году она составит 3,81% (вместо 3,88%), в 2024 г. замедлится до 2,61% (вместо 2,56%). «Экономика США до сих пор показывала неожиданную устойчивость к резкому повышению процентных ставок, расходы домохозяйств поддерживались за счет сокращения избыточных сбережений, накопленных в период пандемии. Ожидается, что по ходу истощения сбережений жесткие финансовые условия окажут более явное действие на экономку», – оценивают эксперты ОЭСР. Они допускают замедление роста американского ВВП до 1%.
Организация ухудшила прогнозы роста для еврозоны с июньских 0,9 до 0,6% на 2023 г., и с 1,5 до 1,1% на 2024 г. Были улучшены прогнозы по инфляции на 2023 г. с 5,79 до 5,52% и на 2024 г. с 3,22 до 2,96%. В сторону падения эксперты ОЭСР пересмотрели ожидания по динамике ВВП Германии в текущем году: с 0 до -0,2% в 2023 г. Медленнее, чем ожидалось ранее, немецкая экономика вырастет в следующем году – на 0,9% против ожидавшихся ранее 1,3%. Инфляционные ожидания для Германии были незначительно улучшены: с 6,29 до 6,1% в 2023 г. и с 3,04 до 3,02% в 2024 г.