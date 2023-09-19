ОЭСР улучшила прогноз по экономике России

Организация ухудшила прогнозы роста для еврозоны с июньских 0,9 до 0,6% на 2023 г., и с 1,5 до 1,1% на 2024 г. Были улучшены прогнозы по инфляции на 2023 г. с 5,79 до 5,52% и на 2024 г. с 3,22 до 2,96%. В сторону падения эксперты ОЭСР пересмотрели ожидания по динамике ВВП Германии в текущем году: с 0 до -0,2% в 2023 г. Медленнее, чем ожидалось ранее, немецкая экономика вырастет в следующем году – на 0,9% против ожидавшихся ранее 1,3%. Инфляционные ожидания для Германии были незначительно улучшены: с 6,29 до 6,1% в 2023 г. и с 3,04 до 3,02% в 2024 г.