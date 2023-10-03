Налоговая нагрузка в Великобритании вырастет до уровня послевоенных лет

Правительство Великобритании в следующем году увеличит налоговые поступления более чем на 100 млрд фунтов стерлингов. Это эквивалентно повышению нагрузки примерно на 3500 фунтов на домохозяйство, хотя, безусловно, бремя будет распределяться неравномерно, отмечают авторы. На протяжении 2008–2019 гг. налоговая нагрузка королевства практически не менялась – показатель колебался от 32 до 33% ВВП с диапазоном в пределах 0,2 п. п. Бремя начало увеличиваться в 2020–2021 гг. и приблизилось к 37% в 2023-м. Нагрузка продолжит расти и в будущем. К 2027 г. показатель достигнет 38%. В IFS отмечают, что одной из причин такого рывка стала пандемия, влияние которой на экономику сопоставимо с последствиями Второй мировой. При этом в институте признают, что в большей степени причиной повышения налогов стал рост государственных расходов – например, на расширение штата полиции и медучреждений.