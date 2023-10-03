Налоговая нагрузка в Великобритании вырастет до уровня послевоенных лет

Налоговая нагрузка в Великобритании вырастет до уровня послевоенных летНынешний состав парламента стал рекордсменом по повышению налогов
Налоговая нагрузка на экономику Великобритании в ближайшие годы вырастет до уровня конца послевоенных 1940-х годов. С таким прогнозом выступили эксперты британского Института фискальных исследований (IFS) в докладе «Этот парламент станет рекордсменом по повышению налогов». В момент последних парламентских выборов в 2019 г. налоговые поступления Великобритании составляли около 33% ВВП, напоминают авторы исследования. Ко времени следующей кампании в 2024 г. фискальная нагрузка вырастет до 37%. Даже в послевоенный период налоги не достигали такой планки.
Правительство Великобритании в следующем году увеличит налоговые поступления более чем на 100 млрд фунтов стерлингов. Это эквивалентно повышению нагрузки примерно на 3500 фунтов на домохозяйство, хотя, безусловно, бремя будет распределяться неравномерно, отмечают авторы. На протяжении 2008–2019 гг. налоговая нагрузка королевства практически не менялась – показатель колебался от 32 до 33% ВВП с диапазоном в пределах 0,2 п. п. Бремя начало увеличиваться в 2020–2021 гг. и приблизилось к 37% в 2023-м. Нагрузка продолжит расти и в будущем. К 2027 г. показатель достигнет 38%. В IFS отмечают, что одной из причин такого рывка стала пандемия, влияние которой на экономику сопоставимо с последствиями Второй мировой. При этом в институте признают, что в большей степени причиной повышения налогов стал рост государственных расходов – например, на расширение штата полиции и медучреждений.
В среднем по странам ОЭСР налоговые доходы составляли по итогам 2021 г. 34,11% от ВВП. В Германии показатель находился на отметке 39,51%, в Испании – 38,35%, в Италии – 43,29%, во Франции – 45,15%. Налоговая нагрузка на российскую экономику в 2022 г. составила 32,4% к ВВП, увеличившись по сравнению с 2021 г. на 0,39 п. п., следует из данных Минфина. ОЭСР оценивала показатель по России в 31,29% в 2022 г. (оценки различаются из-за подходов к определению общей суммы налоговых доходов).