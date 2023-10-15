Минфин объяснил нежелание повышать НДФЛ на богатых рисками для сбережений

«Чем ниже доход, тем выше доля косвенных налогов в процентах от него [такие граждане больше тратят на текущее потребление, а в цену покупок часто заложены НДС, акцизы и др. виды косвенных платежей. – “Ведомости”], – признал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. – Но здесь надо понимать, что сбережения – это источник инвестиций в экономике, который крайне важен для создания новых рабочих мест и долгосрочного экономического роста. Поэтому люди, которые сберегают часть своего дохода, а не пускают его на текущее потребление, не менее важны для экономики».