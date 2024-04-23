Минэк не увидел признаков перегрева российской экономики

За первые два месяца 2024 гг. Минэк оценил рост ВВП России в 6%. В феврале он достиг 7,7% после 4,6% в январе. В I квартале этого года экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в последнем квартале 2023 г., – на фоне высоких бюджетных расходов, усиления спроса со стороны населения и бизнеса, подтверждал ЦБ в апрельском обзоре «О чем говорят тренды». При этом происходящая адаптация потребителей и производителей к возросшим процентным ставкам в условиях сохраняющегося бюджетного стимула может дать новый импульс росту спроса в экономике, указал регулятор.