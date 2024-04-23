Минэк не увидел признаков перегрева российской экономики

Минэк не увидел признаков перегрева российской экономикиЭто расходится с позицией Банка России
В России не наблюдается признаков перегрева экономики, о рисках которого регулярно предупреждает ЦБ, сообщил журналистам представитель Минэка. С теоретической точки зрения этот термин означает, что экономика упирается в свой потенциал и в силу объективных производственных ограничений расти больше не может, отметил он. Любое стимулирование в таком случае приводит не к росту выпуска, а к росту цен. В России сейчас наблюдается противоположный тренд – инфляция замедляется несмотря на активный рост ВВП, констатировали в ведомстве.
«Дальше мы можем долго дискутировать на тему, каковы у нас сейчас потенциальные темпы роста, и, наверное, лет через 20-30 экономисты на уже ретроспективных рядах определят, какими они были», – указал представитель ведомства, напомнив, что в США подобные научные дискуссии продолжаются на протяжении последних ста лет.
Глядя на текущую динамику, Минэк оценивает потенциальный темп роста российского ВВП как минимум в 2% в год, а по мере развития технологической базы и повышения производительности труда ждет его увеличения до 3%. «Ни одна нормальная компания не будет менять мощности на те же мощности. Важно менять мощности на более производительные. Это тоже происходит [в экономике]», – отметил представитель Минэка.
В Банке России неоднократно высказывали иную позицию – например, в декабре 2023 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, задействующим все свои ресурсы на полную мощность. В марте позиция регулятора смягчилась: Набиуллина заявила, что пик перегрева российской экономики уже пройден, так как инфляция замедляется. При этом она отметила, что признаки перегрева еще сохраняются в виде разрыва выпуска, то есть превышения спроса над возможностями наращивания предложения.
По итогам 2023 г. ВВП России вырос на 3,6%, существенно превысив прогноз Минэка в 2,8%. Новый апрельский прогноз ведомства на 2024 г. предполагает, что в текущем году экономика прибавит 2,8% (против сентябрьской оценки в 2,3%).
За первые два месяца 2024 гг. Минэк оценил рост ВВП России в 6%. В феврале он достиг 7,7% после 4,6% в январе. В I квартале этого года экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в последнем квартале 2023 г., – на фоне высоких бюджетных расходов, усиления спроса со стороны населения и бизнеса, подтверждал ЦБ в апрельском обзоре «О чем говорят тренды». При этом происходящая адаптация потребителей и производителей к возросшим процентным ставкам в условиях сохраняющегося бюджетного стимула может дать новый импульс росту спроса в экономике, указал регулятор.
На перегрев экономики указывают практически все доступные наборы данных: по рынку труда, загрузке производственных мощностей и по госдолгу, отметил в разговоре с «Ведомостями» главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Соотношение между спросом на труд и размером рабочей силы в феврале практически приблизилось к нулю, а опросы Банка России показывают аномально высокие уровни загрузки мощностей во всех секторах: ориентированных как на внутренний, так и на внешний спрос, на потребительский рынок или на инвестиционные товары, указывает эксперт. В I квартале экономика могла вырасти на 5%, считает эксперт.
Малейшая разбалансировка между разогретым спросом и неустойчивым ростом предложения может легко нарушить тенденцию замедления инфляции, отмечал экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По оценке эксперта, спрос со стороны населения вырос на 9,3% с начала года. В то же время промпроизводство за январь – февраль, по данным Росстата, прибавило 6,6%. Импорт, по данным платежного баланса, за I квартал снизился на 10%.