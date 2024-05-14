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/ Экономика

Эксперты оценили увеличение дефицита бюджета

Разрыв между доходами и расходами за четыре месяца оказался меньше, чем год назад
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Доходы федерального бюджета по итогам января – апреля 2024 г. составили 11,7 трлн руб., а расходы – 13,2 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина («Ведомости» ознакомились с сообщением министерства). Таким образом, за четыре месяца года дефицит казны составил 1,48 трлн руб., приблизившись к прогнозному показателю, заложенному в действующем бюджете на весь текущий год (1,6 трлн руб.). За апрель сумма увеличилась в 2,5 раза – с 607 млрд руб., которые были зафиксированы по итогам I квартала. При этом накопленный дефицит оказался на 1,5 трлн руб. меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В оперативной росписи в «Электронном бюджете» годовой показатель уже вырос до 2,7 трлн руб. за счет повышения плана по расходам.

Поступления в бюджет за первые четыре месяца года выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Устойчивую положительную динамику Минфин наблюдает по ключевым несырьевым доходам: они выросли на 37% до 7,5 трлн руб. Значимый вклад внесли единовременные неналоговые поступления, а также оборотные налоги, в том числе НДС, – их объем вырос год к году на 25%. По оценке ведомства, объем и траектория поступлений крупнейших ненефтегазовых сборов существенно превышают заложенную в законе динамику и формируют устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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