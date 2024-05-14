Эксперты оценили увеличение дефицита бюджета

Доходы федерального бюджета по итогам января – апреля 2024 г. составили 11,7 трлн руб., а расходы – 13,2 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина («Ведомости» ознакомились с сообщением министерства). Таким образом, за четыре месяца года дефицит казны составил 1,48 трлн руб., приблизившись к прогнозному показателю, заложенному в действующем бюджете на весь текущий год (1,6 трлн руб.). За апрель сумма увеличилась в 2,5 раза – с 607 млрд руб., которые были зафиксированы по итогам I квартала. При этом накопленный дефицит оказался на 1,5 трлн руб. меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В оперативной росписи в «Электронном бюджете» годовой показатель уже вырос до 2,7 трлн руб. за счет повышения плана по расходам.